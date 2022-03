En el supuesto caso de que se pueda hacer efectivo el retiro del 100% de los fondos de pensiones, el entorno de Perú será percibido como más riesgoso, lo que afectaría nuevamente la calificación crediticia del país, señaló el economista y ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Pablo Lavado. “Esta medida daría la señal de que se puede seguir tomando decisiones sin sustento técnico en un futuro”, agregó.

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, instó al Congreso a que priorice la aprobación del dictamen del proyecto de ley que plantea el retiro del 100% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esto provocó la reacción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual advirtió el impacto negativo que generaría la medida.

El también vicedecano de la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico señaló que los fondos administrados por las AFP ya superan los S/ 133,000 millones según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y representan más del 20% del PBI (según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el PBI fue de S/ 550,611 millones en el 2021) y son principalmente de aportantes de mayores ingresos, posiblemente sin necesidad de liquidez.

Además, indicó que no hay un sustento desde lo económico, como se planteó en los anteriores retiros, pues la economía tuvo un crecimiento acelerado en el 2021 (13.3%), el proceso de vacunación ha estado avanzando, y las restricciones a las actividades económicas ya están al mínimo.

“El retiro no tiene fundamento e incentiva a las personas a desprotegerse para el futuro. No estamos en el mismo momento crítico del 2020 o inicios del 2021, por lo que no tiene sentido que se habiliten retiros incluso en un porcentaje mayor. Además, si el objetivo es ayudar a hogares vulnerables, tampoco tiene sentido, pues lo que queda por sacar son los fondos de mayores ingresos, luego de los primeros retiros. Es posible que el dinero se termine usando para pago de deudas y gasto corriente”, manifestó.

Como impacto a nivel macroeconómico, la necesidad que tendrían las AFP de liquidar sus activos, entre ellos bonos soberanos y corporativos locales, haría que se incremente el costo de financiamiento, lo cual incluso afectaría a la población en créditos como los hipotecarios, según Lavado.

“El riesgo país puede aumentar y tendría impacto en el gasto público y financiamiento de todos. Al representar 20% del PBI (los retiros habilitados), la magnitud es importante. Las agencias de calificación crediticia (como Fitch Ratings y Moody’s) van a determinar, en caso se apruebe la medida, qué otras medidas populistas pueden suceder en el futuro, y con ello generar inestabilidad en el sistema financiero y déficit público”, afirmó.

El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, había señalado recientemente que los retiros en el 2021 representaron un tercio de los fondos de pensiones. Asimismo, indicó que la reducción de las pensiones, en promedio, para los afiliados que decidieron retirar está entre un 35% y 50%.

“Es irresponsable y populista aprobar nuevos retiros. El monto que tendría que asumir el Estado para poder sostener a las personas sin pensiones es inmenso. Asimismo, el que las AFP hayan podido seguir generando utilidades luego de los retiros masivos no significa que no hubo problemas”, manifestó.

Por su parte, José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, indicó que un retiro de esta magnitud no podría ser gestionado por las AFP como sí se pudo en el 2021, cuando también tuvieron que afrontar medidas de este tipo. Mencionó que, hasta el año pasado, las AFP pudieron manejar los retiros, dentro de las complicaciones, al tener una cartera bastante diversificada, que priorizaba la liquidez y que estaba invertida 50% en el exterior.

En corto

El año pasado, las agencias calificadoras de riesgo crediticio Fitch Ratings y Moody’s rebajaron la calificación de Perú. Asimismo, Standard & Poor’s (S&P) revisó, en el 2021, la perspectiva de la calificación de la deuda de Perú de largo plazo a negativa desde estable.

Dato

Entre los años 2020 y 2021, según la SBS, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República autorizaron cinco programas de retiros extraordinarios del ahorro previsional para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Estos programas significaron, a octubre de 2021, el retiro de S/ 65,923 millones.

Fuente: SBS