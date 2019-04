Ya no se otorgarán licencias para todo tipo de comercio en Cercado de Lima

Tras el incendio en Mesa Redonda , la Municipalidad de Lima aprobó una ordenanza que suspenderá temporalmente los efectos de las licencias de funcionamiento otorgadas en la zona siniestrada y ámbito de influencia por 30 días (se hará en dos tramos de 15 días cada uno) a partir de mañana, con el fin de que la Gerencia de Fiscalización y Control realice las acciones de fiscalización en la zona.

Además, se suspenderá el inicio y emisión de nuevas licencias también por un periodo de 30 días en dicho espacio.

Si bien se trata de una medida extraordinaria en la zona afectada -y aledañas-, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz , declaró que se han contemplado cambios en ordenanzas vinculadas a la entrega de licencias y a los giros (tipos de actividad) que se realizan en el Cercado de Lima.

Según la Municipalidad, se derogaría la Ordenanza N° 857 (que regula procedimientos de autorización municipal vinculados al funcionamiento de establecimientos en el ámbito del Cercado de Lima) y se modificaría la N° 893 (que aprueba reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del Cercado de Lima).

Gloria Corvacho, gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Lima, explicó a Gestión que como parte de estos cambios se limitarán las actividades de comercio que se puedan realizar en el Centro Histórico.

“Hay algunas actividades que no deberían seguir dándose, sino variar. Lo que vamos a limitar es algún tipo de actividad que genere, por ejemplo, inseguridad; la fabricación menor de algunos insumos o artefactos que no deberían darse”, declaró.

Además, se establecerán mayores restricciones en todos los predios declarados monumentos con el fin de preservarlos. “Vamos a buscar giros con un menor nivel operacional para que no generen un perjuicio”, anotó. Y se verificará que los espacios que cuentan con licencia de funcionamiento para venta de artículos varios no se empleen como depósitos.

“Existen muchas licencias que son para ventas de artículos varios (el 80% del total). Sobre esas ventas utilizan los locales como depósitos, y eso genera inseguridad. El depósito está prohibido en todo el Centro Histórico”, remarcó.

En otro momento, agregó que se buscará establecer límites al metraje y el número de los cesionarios. “Puedo tener una licencia de funcionamiento y 10 personas pueden solicitar sobre mi local una licencia bajo la figura de cesionario. Al final, lo que hago es tugurizar un local con distintas razones sociales”, dijo.

Reubicación

Ya los comerciantes de Mesa Redonda han manifestado su intención de migrar a nueva zona en Lima Metropolitana: el Rímac (Gestión 23.04.2019).

Al respecto, Corvacho indicó que efectivamente están evaluando una zona en este distrito, así como en la avenida Argentina (Las Malvinas), en el Cercado de Lima.

por locales comerciales de 5 a 7 m2

Alquileres ascienden a S/ 2,500

Mihail Young Espinoza, representante de Century 21, señaló que existen diferentes factores para determinar el precio del alquiler de un local comercial en el Centro de Lima. Sin embargo, en promedio, ascendería a S/ 2,500 mensuales por locales de entre 5 y 7 metros cuadrados. Incluso, la tendencia es a que se pague adelantado por un año el alquiler (si se trata de zonas muy concurridas).

Sobre las oficinas, se alquilan desde US$ 5 a US$ 17 el metro cuadrado según su antigüedad, y si se trata de espacios ecológicos, agregó.

Cuando se habla de oficinas en casonas, los precios varían entre US$ 7 y US$ 12 el metro cuadrado según las mejoras que se hayan realizado.