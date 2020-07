El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que supervisa las inversiones en obras de las concesiones bajo su competencia, que incluyen terminales portuarios, aeropuertos, red vial y vías férreas, las cuales se realizan en el marco del proceso de reactivación económica del país dispuesto por el Gobierno central.

Como parte de la primera y segunda fase del Plan de Reactivación Económica, se reiniciaron de manera gradual y progresiva las obras en terminales portuarios, carreteras y vías férreas. En los próximos días se espera la reanudación de actividades en los aeropuertos del país, luego de la paralización por la declaratoria de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19.

Puertos

El Regulador informó que la mayor inversión en el reinicio de obras se concentra en los terminales portuarios concesionados. Indicó que la reanudación de obras en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad), el Terminal Portuario General San Martín de Pisco (Ica) y el Terminal Portuario de Matarani (Arequipa) superaría la inversión de US$ 159 millones para fines de este año.

El terminal de Salaverry invertirá US$ 112 millones, la modernización del Terminal Portuario General San Martín de Pisco contempla una inversión de US$ 45 millones y las obras de mejora voluntaria en el Terminal Portuario de Matarani implicarán una inversión de US$ 2.5 millones. Asimismo, el Terminal Portuario de Paita (Piura) proyecta iniciar obras nuevas en el segundo semestre de este año, con un presupuesto de US$ 9 millones.

Red Vial

Por el lado de la reactivación de obras de red vial, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones autorizó la reanudación de los Informes Técnicos de Mantenimiento (ITM) de las concesiones IIRSA Sur Tramo 2 e IIRSA Sur Tramo 3, previstas para el segundo semestre de este año.

En lo referido a inversiones, se prevé el reinicio de las obras de Rehabilitación por Ocurrencia del Fenómeno del Niño en la Autopista del Sol a partir de julio. En la Red Vial N° 4 se dará reinicio de la obra adicional de Reposición del Puente Huambacho y del Puente Fortaleza. Finalmente, en la IIRSA Sur Tramo 4 se tiene previsto iniciar este mes, el Evitamiento Ollachea.

Ferrovías y líneas del Metro

Respecto a los contratos ferroviarios, se reanudaron las actividades de ejecución en los frentes de obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. De acuerdo con lo manifestado por la concesionaria, se mantendrán los cronogramas contractuales hasta que no se acuerde otros con el concedente.

Cabe resaltar que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao es el primer sistema de transporte masivo subterráneo del Perú, que recorrerá los distritos Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y beneficiará a 2.5 millones de personas. Esta construcción supondría una inversión de US$ 4,530 millones.

Aeropuertos

Respecto a la reactivación de las actividades en los aeropuertos concesionados, anunciada para el 15 de julio, el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), que implica una inversión de US$ 1,500 millones, ha seguido su curso. El concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), adjudicó en mayo, los trabajos de construcción de la nueva torre de control y edificios de soporte del Lado Aire, al Consorcio Wayra, conformado por las empresas Ferrovial, Acciona y JJC.

Según informo LAP, este año se tiene planificado culminar con la adjudicación de todos los paquetes de trabajo correspondientes al Lado Aire, los que suman un monto de inversión aproximada de US$ 400 millones. Este mes se adjudicará la construcción de la segunda pista de aterrizaje, proceso de licitación que ya está en curso y espera recibir las propuestas de trabajo en las próximas semanas.

En el ámbito regional, el proyecto a reactivarse en el Primer Grupo de Aeropuertos (conformado por 12 terminales: Piura, Cajamarca, Trujillo, Iquitos, Tumbes, Pucallpa, Tarapoto, Anta, Chiclayo, Talara, Chachapoyas y Pisac), es el de las obras en el aeropuerto de Chiclayo, que presenta a la fecha un avance del 15%, con una inversión aproximada de US$ 37 millones (sin IGV).

En el Segundo Grupo de Aeropuertos conformado por aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho, el concesionario Aeropuertos Andinos del Perú, tiene en cartera de inversión la construcción de un nuevo terminal de pasajeros (Arequipa y Juliaca), rehabilitación del Lado Aire (Juliaca), optimización de terminal de pasajeros (Arequipa y Juliaca), cercos perimétricos (Arequipa y Tacna) y equipamiento de vehículos y servicios médicos en todos sus aeropuertos.

Protocolos

Ositrán inspecciona que el desarrollo de todas las obras cumpla con los protocolos sanitarios de aplicación obligatoria para evitar contagios. Dichos protocolos contemplan reglas para cuidar la salud de los trabajadores que laboran en obras de conservación vial, contratos de ejecución de obras y los servicios de la red vial.

“De esta manera, el regulador reafirma su compromiso de seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, verificando el cumplimiento de los protocolos que deben seguir los concesionarios, tanto en sus instalaciones, como en el momento de la ejecución de obras a través de los supervisores in situ”, señaló Ositrán.