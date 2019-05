Ositran: Sistema de peajes no se puede cuestionar y se debe respetar

La presidenta del Organismo Regulador de la Infraestructura de Transporte de Uso Público ( Ositran ), Verónica Zambrano , lamentó que hayan cuestionamientos al sistema de peajes por irregularidades en los contratos que se firmó con Odebrecht y OAS.

"Es un sistema que existe en los contratos y que en mi opinión se debe respetar. Lamentablemente estos temas de corrupción se mezclan con los temas contractuales ya pactados y vemos marchas y contramarchas que hacen daño al sistema porque nadie va a querer venir a invertir si no tiene un esquema de recuperación de su inversión", señaló durante su presentación en Foro de Organismos Reguladores, organizado por AmCham .

"No veo con buenos ojos cuando se cuestiona al sistema de peajes . Se puede cuestionar temas de corrupción o si se pudieron mejorar los contratos pero no se puede cuestionar el sistema porque se crean falsas expectativas como con la Municipalidad de Lima que empezó hablando muy fuerte y se ha empezado a bajar el tono; no es tan sencillo como parece", agregó.

Si bien 'nada está escrito en piedra' y las partes involucradas podrían concluir que se pueden hacer modificaciones al contrato de concesión a través de una adenda, Zambrano duda que se pueda llevar a un escenario en el que se declare nulo el contrato por hechos de corrupción.

"Ambas partes tendrían que hacer un acuerdo como que van a disminuir un peaje, bajarán un tarifa o renegociar con más años u otros. Ellos tienen una fórmula de recuperación de la inversión que esta en base a esos peajes", explicó.

Otro vía para declarar la nulidad de los contratos, según Ositran , sería a través de un procedimiento arbitral o judicial en el que se determine que hubo un vicio que se produjo desde el inicio del contrato. "Pero eso sería una situación muy difícil de probar".

Como se recuerda, Odebrecht logró adjudicarse la obra Vías Nuevas de Lima; mientras que OAS consiguió que la municipalidad aplique una adenda al contrato de la Línea Amarilla que la favoreció con la ampliación de la concesión de 30 a 40 años.