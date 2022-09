El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que las inversiones valorizadas en agosto alcanzaron US$ 15.20 millones.

Estas fueron sustentadas principalmente por los capitales puertos que sumaron en total US$ 7.20 millones y carreteras con US$ 6.26 millones.

El desglose de cifras indica que, en las infraestructuras portuarias, el Terminal de Paita dinamizó US$ 2.93 millones en obras de la etapa 3 señaladas en el contrato de concesión. A esto se suma el Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao que invirtió en agosto US$ 2.19 millones.

El Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao movilizó US$ 1.07 millones; mientras que el Terminal de Salaverry (Trujillo) US$ 1 millón.

Ositran indicó que en lo que va de 2022 (enero-agosto), los puertos invirtieron US$ 89.49 millones, lo que representa un avance en sus compromisos de inversión de 63.7%.

El segundo sector que lideró las inversiones ejecutadas fue el de carreteras donde destacaron las inversiones de la Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) con US$ 2.58 millones en ejecución de obras nuevas y complementarias del contrato de concesión.

La carretera IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) dinamizó US$ 1.76 millones en obras accesorias que se encuentran en ejecución. IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) invirtió US$ 1.09 millones.

En tanto, la Red Vial N° 5 (Ancón-Huacho-Pativilca) movilizó US$ 820,385 en la ejecución de obras complementarias.

Entre enero y agosto de 2022, las carreteras invirtieron US$ 106.29 millones, lo que representa un avance en sus compromisos de inversión de 95.1%.

En otros sectores, las inversiones en aeropuertos sumaron en agosto US$ 1.81 millones, sustentados principalmente por los capitales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con US$ 1.75 millones. Mientras que la Línea 2 del Metro invirtió US$ 238,396 en el mismo periodo.