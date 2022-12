Entre enero y noviembre de 2022, las inversiones en infraestructura de transporte superaron los US$ 467 millones, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Cabe mencionar, que el Ositrán supervisa 32 contratos de concesión que incluyen 16 carreteras de alcance nacional, 18 aeropuertos, ocho puertos, dos vías férreas, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y una hidrovía.

La entidad indicó que la adecuada ejecución de obras contribuye a mejorar la calidad de vida de los peruanos, permite la integración territorial, facilita las exportaciones e importaciones de productos, incrementa la cobertura y calidad de servicios públicos.

Agregó que el mayor dinamismo de las inversiones se reflejó en la infraestructura del Metro con US$ 180.10 millones ejecutados por la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ; seguido la red vial con US$ 136.88 millones; puertos con US$ 116.66 millones y aeropuertos con capitales por US$ 33.74 millones.

Cifras de noviembre

En el penúltimo mes del año, las inversiones alcanzaron los US$ 24.35 millones, sustentadas principalmente por los capitales de carreteras con US$ 11.18 millones, destacando la Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) con US$ 3.66 millones e IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 3.51 millones.

En los puertos destacó la inversión de US$ 6.34 millones ejecutada por DP World Callao S. R. L., concesionaria del Nuevo Terminal de Contenedores Sur del Primer Puerto Nacional; mientras que los administradores del Terminal Norte Multipropósito del Callao y del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry dinamizaron US$

2.04 millones y US$ 1.43 millones, respectivamente.

Inversión acumulada

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP), a noviembre de 2022, sumó US$ 10,453 millones, lo que representó el 62.86 % del total del compromiso de inversión de las concesionarias, el cual supera los US$ 16,628 millones.

Respecto al nivel de avance, la infraestructura vial representa el 95.77%; seguido por los capitales en puertos 64.66 %; vías férreas 52.85 % y aeropuertos 22.84%.