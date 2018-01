Ositran: Algunos estudios viales para Pasamayo “eran más exigentes” que el contrato con Norvial

A un día de una nueva reunión de la comisión de Transportes del Congreso, la presidenta de Ositran indicó que el nivel de exigencia de los estudios viales de 1998 estaban por encima de lo que finalmente se plasmaba en los contratos de concesión.



“En el Libro Blanco, algunos estudios realizados en el 1998 eran más exigentes que los que finalmente se plasma en el contrato. ¿Por qué finalmente hay este cambio? No lo puedo decir porque estamos hablando de los años 1998 en que se hacen los estudios; 2003 en que se firma el contrato; y luego toda la vida del contrato”, dijo Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, en entrevista con RPP Noticias.

Verónica Zambrano señaló que el contrato con Norvial firmado en enero del 2003 para la ruta Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte fue el “primero en su género”.

“Estos contratos de primera generación son contratos que no tienen el tema de seguridad vial muy desarrollado. Este [ contrato ] de Norvial es el primero en su género”, dijo.

En ese sentido, Zambrano especificó que se refiere a las guardavías y las barreras de seguridad. Mientras el primero está pensado para contener vehículos livianos y como instrumento de guía; las segundas sí son para contener vehículos mayores.

“Hay una constatación de que las vías tal como están no son seguras, porque solamente una auditoría de seguridad vial va a indicar en qué curvas deberían continuar con las guardavías, en qué otras deberían haber barreras de seguridad, en qué otras debería volarse el cerro. No es una misma solución continua en los 22 kilómetros, y que como Ositran hemos recomendado”, indicó la presidenta de Ositran.

La presidenta de Ositran señaló que si su labor de supervisión identifica situaciones no adecuadas o que se puedan mejorar en los contratos, lo que hacen es notificar al MTC. “En temas de seguridad vial, ya se ha hecho no a raíz de este accidente, sino mucho antes”, dijo Verónica Zambrano.

No obstante, reconoció que “Este MTC es muy permeable a las recomendaciones que damos”.

La presidenta de Ositran señaló que si su labor de supervisión identifica situaciones no adecuadas o que se puedan mejorar en los contratos, lo que hacen es notificar al MTC. “En temas de seguridad vial, ya se ha hecho no a raíz de este accidente, sino mucho antes”, dijo Verónica Zambrano (Foto: Andina).

Avenida Brasil

Por otro lado, acerca del accidente de un bus en la avenida Brasil ocurrido ayer, Verónica Zambrano señaló que el problema es que existen diferentes autoridades en relación al transporte.



"Somos demasiadas autoridades que tenemos competencia en un tema pero no en otro. Ositran ve infraestructura, pero no ve el tema de vehículos de transporte, no ve educación en temas de educación y seguridad vial", indica.



"Somos demadiadas autoridades que intervenimos en diferentes tramos, la Autoridad Única [ del Transporte ] sí ayudaría al nivel de coordinación. Ayudaría muchísimo", agregó.