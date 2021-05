El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que entre enero y abril de este año, las inversiones ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras concesionadas y bajo supervisión del Ositrán alcanzaron USD 238.3 millones.

La inversión en carreteras sumó US$ 122.49 millones, impulsada principalmente por las obras realizadas en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (US$ 84.08 millones) e IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 13.37 millones).

Asimismo, las empresas concesionarias de las vías férreas registraron inversiones por US$ 84.35 millones, explicadas solo por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron los US$ 38.47 millones en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 31.04 millones).

Del mismo modo, en las concesiones aeroportuarias, las inversiones sumaron US$ 2.97 millones, impulsadas principalmente por las obras realizadas por el Primer Grupo de Aeropuertos Nacionales que administra 12 terminales regionales.

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y uno de hidrovía.

Desde el inicio de los contratos de concesión hasta abril del presente año, la inversión acumulada en infraestructura de transporte sumó US$ 9,446.2 millones, lo que representó el 57.35 % del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89.04 % (con US$ 4436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60.78 % (USD 1,709 millones).

En tanto, el nivel de avance en infraestructura de ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (US$ 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (US$ 552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (US$ 919 mil).