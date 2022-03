El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la inversión acumulada al 28 de febrero de 2022, en las 32 infraestructuras concesionadas bajo su ámbito alcanzó los US$ 10,066.1 millones, el 60.62% del total de compromisos de inversión.

De acuerdo al nivel de avance, es decir las inversiones desde el inicio de los contratos de concesión hasta febrero de este año versus las inversiones comprometidas en los contratos de concesión, las carreteras registran el mayor nivel de avance con 94.27% (US$ 4.701.9 millones), mientras que el sector de puertos representa el 61.67% (US$ 1,797.9 millones)

En tanto, el nivel de avance en el sector ferroviario representó el 50% (US$ 3,009.2 millones) y en infraestructura aeroportuaria el 21.62% (US$ 555.9 millones).

Las inversiones en carreteras se vieron impulsadas principalmente en la vía IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 825.2 millones); IIRSA Sur, Tramo 2: Urcos-Inambari (US$ 669.8 millones) e IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari (US$ 636.1 millones).

Por su parte, las inversiones de las empresas concesionarias del sector portuario (US$ 1,797.9 millones). En puertos destacaron los capitales colocados en el Terminal Muelle Norte Multipropósito en el Callao (US$ 424.6 millones), el Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (US$ 398.6 millones) y el Terminal Portuario de Matarani (US$ 289.8 millones).

En las concesiones aeroportuarias, el impulso estuvo dado por las obras realizadas por obras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 350 millones) y el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (US$ 139.5 millones) que administra 12 terminales regionales.

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, ocho de terminales portuarios, cuatro de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, tres de aeropuertos y una hidrovía.