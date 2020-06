El último viernes una resolución emitida por el Osiptel generó polémica: permitirá que a las cuatro operadoras móviles del mercado suspender el servicio por falta de pago a partir de mañana. La medida se aplicará para aquellos clientes que no hayan fraccionado los recibos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Así desde el 3 de junio se cortará el servicio de aquellos usuarios que tengan tres o más recibos pendientes de pago y a partir el 12 de junio de aquellos que mantengan deudas de dos o más recibos.

¿Cuál es el sustento de esta medida extrema? Una razón para esta decisión es la morosidad alcanzada en el mes de abril que llegó a 41.1%, según el Osiptel.

La morosidad registrada esta concentrada en el servicio postpago, usada por el 35% de abonados móviles a nivel nacional. Así, entre las operadoras móviles Entel -por ejemplo- registró en abril una morosidad de 26% en el servicio móvil y de 30% en el servicio de internet fijo. Mientras que Bitel su morosidad en abril llegó a 40%, según registro del regulador.

“Corremos el riesgo de que el servicio colapse si la morosidad por falta de pago continúa subiendo, debido a que la demanda por mayores servicios de telecomunicaciones va ser evidente en la medida que se reactive la economía. En una circunstancia así y si se añade más prorrogas al estado de emergencia -reitero- corremos el riesgo de que algunos servicios colapsen, lo que va a generar algunos problemas en el corto, mediano e incluso largo plazo”, explicó a Gestión.pe el presidente del Osiptel, Rafael Muente.

Agregó -en ese sentido- que ahora las cuatro empresas operadoras del mercado están habilitadas para solicitar más espectro radioeléctrico (medio por el cual brindan el servicio de comunicaciones) lo que les demandará desarrollar más infraestructura en el país.

No obstante, si a la falta de pago de servicios se le suma la paralización de actividades comerciales en los primeros meses de aislamiento social obligatorio, la falta de recursos es un elemento que pone en jaque futuras inversiones, comentó.

¿Qué servicios están en riesgo de colapsar si continúa la morosidad? Al respecto, Muente especificó que son aquellos que demandan más uso de datos como los servicios de videoconferencias cuya demanda creció producto del trabajo remoto y de las clases virtuales de colegios y universidades.

“Si hablamos de servicios productivos serían los primeros que sufrirían un fuerte golpe en la calidad”, dijo.

Otro servicio que también puede verse afectado es el comercio electrónico.

A este panorama se añade que la salida del fraccionamiento -promovido por el Ejecutivo- tampoco ha tenido los resultados esperados.

Según AFIN apenas entre 4% y 5% de los clientes postpagos usaron esta alternativa: en concretó 1′500,000 recibos fueron fraccionados en los últimos tres meses.

A lo que se agrega que durante los meses de marzo y abril, los fraccionamientos de recibos por parte de los abonados (clientes) apenas han representado el 2.2% de la facturación en servicios móviles y el 1% en otros servicios. ¿A qué se debió que sean pocos los abonados que se animaron por el fraccionamiento?

Para Muente hay tres factores puntuales:

1.- La baja conectividad que ocurrió en los primeros meses del estado de emergencia con los centros de atención de las operadoras.

2.- Luego, ocurrió que ante ‘el no riesgo de corte’ -tras la emisión de una resolución que prohibió la suspensión y baja del servicio por falta de pago- el usuario decidió no buscar un fraccionamiento a la espera que este ‘beneficio’ se prolongue o eventualmente una norma que promueva una moratoria de pago.

3.- A lo que su suma que hay personas que no cuentan con recursos económicos.

Sobre este punto, de acuerdo al Osiptel solo el 6% de los clientes postpago en el servicio de telefonía móvil pertenecen al sector socio económico E. El 44% es del sector C, el 26% al D y 23% al A.

Pese a ello, aclaró que existen alternativas para evitar que el servicio sea cancelado por falta de pago. Estas son:

Cancelar el monto que permita mantener en deuda solo 1 recibo.

Solicitar el fraccionamiento a la empresa para la cancelación del monto pendiente hasta en 12 cuotas.

Solicitar el cambio de plan tarifario (migración) hacia uno de menor renta mensual o a la modalidad prepago, controlando el gasto del servicio.

Solicitar la suspensión temporal hasta 2 meses mientras se recupera el ingreso familiar.

-¿Se suspenderá medida?-

En comunicación con Gestión.pe la congresista Carmen Omonte, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor del parlamento, explicó que se remitirá un oficio al Osiptel exhortándole para que deje sin efecto la última resolución -que autoriza a la suspensión del servicio de telefonía a aquellos que no han fraccionado su deuda y están impagas a partir del 3 de junio- así como pedir a la presidencia del Congreso a que convoque a un pleno, citando al Premier Zeballos, para que de cuenta sobre la medida dispuesta por el regulador.

“ Lo que buscamos es que la última disposición del Osiptel no entre en vigencia , ya que de darse el caso la operadoras van a cortar el servicio de usuarios que no han pagado en los últimos tres meses. La idea es que no se llegue a implementar esta resolución, que es bastante cuestionada no solo por el fondo sino también por la forma porque el presidente del Osiptel la firmó sin contar con la autorización del Consejo Directivo. Argumenta que no se pudo sesionar por el COVID-19 pese a que ya ha tenido reuniones virtuales, por lo que esta justificación no tiene asidero", comentó.

Al respecto, Muente negó que se pretenda eliminar esta resolución, lo que si no descarta es que se pueda aplazar -con miras a que los usuarios tengan más tiempo para fraccionar o cancelar sus deudas- la fecha a partir del cual las operadoras podrán cortar el servicio por falta de pago .

“En principio si mantenemos (la resolución), pero vamos a estar vigilantes para evaluar cómo las empresas están actuando en el marco de este primer corte de servicios previsto para el 3 junio. Si existen problemas de acceso o de comunicación para procesar o para manejar las solicitudes de fraccionamiento, entonces podríamos evaluar tomar medidas como cambiar al cronograma, que implica aplazar su entrada en vigencia . La meta es que hacia fines de junio debe concluir los problemas de morosidad”, acotó.

