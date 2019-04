Osiptel bloqueará 5.4 millones de celulares: 7 claves a tener en cuenta

Como la ha anunciado el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entre el 30 de abril y el 30 de julio bloqueará 5.4 millones de celulares con IMEI inválidos. Esta disposición apunta principalmente a evitar la comercialización de celulares robados. En esta nota detallamos siete claves brindadas por Osiptel que se debe tener en cuenta.

1. Los celulares que serán bloqueados

Según el anuncio de Osiptel, en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter), ha dispuesto el bloqueo de equipos correspondientes a 5'400,000 IMEI inválidos en cuatro grupos. Tres grupos de 1'500,000 IMEI inválidos cada uno serán bloqueados los días 30 de abril, mayo y junio, respectivamente. Asimismo, 919,829 IMEI inválidos serán bloqueados el 30 de julio del 2019.

2. Los IMEI inválidos

El IMEI es un código único de 15 dígitos numéricos que identifica a un teléfono celular a nivel mundial. El IMEI físico se encuentra impreso en la parte posterior del equipo (detrás de la batería), en la bandeja de la SIM Card o en la parte posterior del equipo, en tanto el IMEI lógico se obtiene digitando en el celular *#06#.

Se trata de un IMEI inválido cuando este código no ha sido asignado a ningún fabricante de celulares y por esta razón no tiene las características establecidas por la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles (GSMA, por sus siglas en inglés). Esto significa que el IMEI puede haber sido alterado en un teléfono robado.

3. Saber si el IMEI de un celular es inválido

Por razones de seguridad, no existe una base de datos donde se pueda consultar si el IMEI de un celular es inválido. Si el IMEI lógico no coincide con el IMEI físico, se trata de un IMEI alterado, por lo que no es recomendable adquirir ese celular. En cambio, se sugiere comprar celulares en establecimientos formales.

4. El Renteseg tiene una Lista Blanca y una Lista Negra

En el Registro Nacional de Equipos de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), creado por el Ejecutivo para prevenir y combatir el comercio ilegal de celulares, cuenta con Lista Blanca y una Lista Blanca. La primera es una base de datos constantemente actualizada que contiene información del registro de abonados del servicio público móvil, son los IMEI que se consideran válidos. La Lista Negra es contiene información de IMEI de equipos móviles que han sido reportados como sustraídos o perdidos, así como de equipos móviles con IMEI alterado.

5. Lugares donde pueden adquirirse los celulares

Los celulares pueden ser comprados a cualquier proveedor formal, tanto operadoras como proveedores independientes, pero se debe tener cierta garantía de que no venda celulares de dudosa procedencia y de que el celular que se adquiera no haya sido reportado como robado o no haya sido alterado.

6. Los celulares adquiridos en el extranjero

Un celular adquirido en el extranjero no tendrá problemas para funcionar en el Perú, si cumple con las características establecidas por la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles (GSMA), su IMEI no ha sido alterado y la marca y el modelo del mismo se encuentran homologados en el país.

7. Celulares de categoría subestándar

Son equipos de bajo costo, comprados a un proveedor que no forma parte de la GSMA, pero cuyo IMEI no ha sido alterado, puesto que el IMEI físico y el IMEI lógico coinciden. El nuevo reglamento del Renteseg establece que podrán mantenerse activos hasta el 5 de abril de 2020.