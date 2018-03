Osinergmin: MEM no responde propuesta para reducir tarifas eléctricas domiciliarias

“Hace un mes hicimos la propuesta, entendemos que lo están evaluando”, dijo el presidente de Osinergmin, Daniel Schmerler.





El Osinergmin hizo oficial su propuesta al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que se incrementen los recursos del fondo de inclusión social energética (FISE) que permita crear una compensación que evite el impacto de las alzas tarifarias en más usuarios residenciales.

Desde el 2016, existe un mecanismo de compensación de tarifas eléctricas residenciales (MCTER); sin embargo, esto no abarca a todos los usuarios domésticos regulados. “Ahora (el fondo) alcanza para cubrir a un 60% de los usuarios residenciales y queremos ampliarlo para que llegue a más gente. Además, para enfrentar eventuales alzas mayores”, detalló Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin.

Explicó que se encuentran a la espera de la respuesta del Gobierno sobre la propuesta y que, de necesitarse una norma con rango de ley para que se lleve a cabo, enviarán su proyecto al Congreso.

Según la ley vigente (N° 30468), MCTER se financia con saldos disponibles del FISE hasta un máximo de S/ 180 millones anuales, y no demanda recursos adicionales al tesoro público.

“Se habla de 2% de alza tarifaria en un mes o más de 5% en un trimestre para que se produzca una amortiguación de modo que no sea el usuario el que pague por esos

eventuales incrementos sino que salgan del FISE. Entonces, lo que se requiere es ampliar

su alcance”, indicó. Osinergmin propone al MEM ampliar subsidio a alzas de tarifas eléctricas