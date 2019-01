Oro trepa a máximo de 8 meses por descenso del dólar antes de reunión de la FED

El oro tocó un máximo de más de ocho meses, en una jornada en que opera al alza por el miedo de los inversores a una escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y porque el dólar retrocedía antes de la reunión que tiene esta semana la Reserva Federal (FED).

A las 12:27 GMT, el precio del oro al contado subía un 0.32 % a US$ 1,307.66 la onza tras alcanzar los US$ 1,309.33, máximo desde el 15 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3 % a US$ 1,307.10 por onza.

Estados Unidos acusó el lunes a la compañía china de telecomunicaciones Huawei, a su jefa de finanzas y a dos filiales de fraude bancario y electrónico para violar las sanciones de Washington contra Irán, en un caso que ha agravado las tensiones con Pekín.

Los inversores temen que la arista de Huawei complique las negociaciones de alto nivel entre representantes de China y Estados Unidos que empezarán el miércoles.

El índice dólar se mantenía cerca de mínimos de dos semanas, operando sin cambios en 95.747 unidades.

La FED inicia este martes una reunión de dos días sobre política monetaria. Se prevé que el banco central estadounidense mantenga sin cambios sus tasas de interés.

Respecto a otros metales, la plata subía un 0.41 % a US$ 15.81 la onza. El paladio sumaba un 0.14 % a US$ 1,332.85 por onza y el platino ganaba un 0.26 % a US$ 811.61 la onza.