Oro sube por pérdida de apetito por riesgo ante tensión comercial entre EE.UU. y China

Los precios del oro subían levemente hoy, ya que los inversores se alejaban de los activos riesgosos y optaban por la seguridad del metal precioso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a las importaciones chinas, reactivando las tensiones comerciales.

A las 0950 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,281.65 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1% a US$ 1,282.70 la onza.

Trump dijo el domingo que aumentará del 10% al 25% los aranceles a bienes chinos valorados en US$ 200,000 millones, lo que provocó el desplome de los mercados bursátiles a nivel mundial.

Asimismo, funcionarios estadounidenses anunciaron que el desplazamiento del grupo del portaaviones Abraham Lincoln y de una fuerza de bombarderos a Oriente Medio busca contrarrestar una "amenaza creíble", aunque Teherán calificó la medida de "guerra psicológica".

Parte del mercado sigue esperando que Washington y Beijing encuentren un terreno común y cree que la amenaza tarifaria de Trump es solo una táctica negociadora.

El Ministerio de Comercio chino confirmó el martes que el viceprimer ministro Liu He visitará Estados Unidos los días 9 y 10 de mayo para celebrar conversaciones comerciales bilaterales invitado por altos funcionarios estadounidenses.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.3% a US$ 14.86 la onza, el platino ganaba un 0.1% a US$ 873.68 y el paladio mejoraba un 0.2% a US$ 1,339.83.