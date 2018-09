Oro sube al cierre por segundo día consecutivo ante debilidad del dólar

Los precios del oro subieron hoy debido a la caída global del dólar, denotando la preocupación de los inversores por el impacto de la guerra comercial entre EstadosUnidos y China en la economía estadounidense.

El oro al contado se elevó un 0.5% a US$ 1,203.68 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos finalizaron con una subida de 0.5% a US$ 1,208.30 la onza.

La búsqueda de los inversionistas por un activo de refugio ante los posibles efectos de las tensiones entre las potencias elevó el interés en el metal precioso en los mercados internacionales.

"Parece que los inversores comienzan a ver las tarifas -aunque probablemente negativas para las exportaciones chinas- también podrían ser perjudiciales para Estados Unidos, debido al impacto perturbador sobre las cadenas globales de suministro", sostuvo John Sharma, economista de National Australia Bank.

Cabe mencionar que los precios del oro se han depreciado alrededor de 12% desde abril, ante el impacto de la guerra comercial entre Washington y Pekin y las alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal ( FED).

Los inversionistas han estado comprando dólares ante las estimaciones de que Estados Unidos tiene menos que perder en el conflicto arancelario. Sin embargo, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas importantes, bajó en la sesión.

Entre otros metales preciosos, la plata reportó una ganancia de 0.8% a US$ 14.24 la onza, mientras que el platino se alzó un 1% a US$ 817.74 la onza, y el paladio avanzó un 2.4% a US$ 1,033.25 la onza.