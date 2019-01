Oro sube y cerraría cuarto mes de ganancias tras anuncio de la FED

Los precios del oro subían este jueves, cerca de un pico de varios meses, luego de que la Reserva Federal (FED) detuvo su ciclo de endurecimiento monetario, lo que le restó apoyo al dólar y encaminaba al lingote a su cuarta ganancia mensual consecutiva.

A las 1216 GMT, el oro al contado sumaba un 0.27% a US$1,323.01 la onza luego de que el miércoles el referencial llegó a los US$1,323.34, su nivel más alto desde el 11 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.97% a US$1,322.6 por onza.

Cabe destacar que el oro al contado ha ganado casi un 3.1% en lo que va de enero.

La FED no presentó modificaciones en su panorama para las tasas de interés el miércoles, al cierre de su reunión de dos días, afirmando en cambio que en las últimas semanas se había "debilitado" la justificación para subir más los tipos.

El oro tiende a subir por expectativas de costos más bajos del dinero en Estados Unidos, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener lingotes y presiona al dólar, abaratando las materias primas para los compradores que usan otras divisas.

En el frente técnico, "la resistencia para el corto plazo debería de ser US$ 1,330. Si el oro lo supera, el mercado puede esperar que llegue muy pronto a los US$ 1,350", afirmó Peter Fung, jefe de acuerdos en Wing Fung Precious Metals, Hong Kong.

La demanda global por el oro creció un 4% en 2018, ayudada por un incremento de las compras de bancos centrales del metal a sus niveles más altos desde 1967, informó el jueves el Consejo Mundial del Oro.

Respecto a otros metales, el paladio ganaba un 0.7% a US$ 1,370.52 por onza mientras que el platino subía un 0.25% a US$ 817.05 la onza. La plata sumaba un 0.11% a US$ 16.079 por onza.