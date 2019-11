El oro se recuperaba este lunes después de tocar su mínimo en tres meses en la sesión previa, en una jornada en la que las compras eran impulsadas por preocupaciones sobre la economía mundial, la incertidumbre sobre la negociación comercial entre Estados Unidos y China y la creciente violencia en Hong Kong.

En este panorama, a las 0811 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,463.42 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2%, a US$ 1,465.70 la onza.

“Los precios del oro están bastante bajos ahora y los inversores están aprovechando la oportunidad para tomar posiciones en este metal de refugio, ya que sigue teniendo un sesgo alcista, considerando las preocupaciones sobre la guerra comercial y la economía mundial”, dijo Brian Lan, de la correduría singapurense GoldSilver Central.

La compra de oro por parte de bancos centrales, sobre todo en China, también daba impulso al oro, según Lan.

Los inversores destacaron también el recrudecimiento de la violencia en Hong Kong, donde la policía disparó e hirió a un manifestante antigubernamental el lunes, en un momento en que el territorio bajo control chino entra en su semana número 24 de protestas prodemocracia.

“Los precios están pasando por un rebote técnico desde sus recientes mínimos y las tensiones geopolíticas en Hong Kong están aportando un mayor impulso”, dijo Hareesh V, jefe de análisis de materias primas en Geojit Financial Services.

En el frente comercial, las conversaciones con China marchan “muy bien”, según afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado, aunque precisó que solo firmará un acuerdo si es el correcto para su país.

Si las dos mayores economías mundiales no logran sellar un pacto para poner fin a su guerra comercial, los precios podrían impulsarse hacia el nivel de los US$ 1,500, señaló Lan.

En otros metales preciosos, la plata mejoraba un 0.5%, a US$ 16.88 la onza; el platino operaba estable a US$ 887.41 la onza; y el paladio subía un 0.2%, a US$ 1,745.74 la onza.