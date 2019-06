Oro se encamina a su mayor avance semanal desde marzo de 2018

Los precios del oro subían este viernes y se encaminaban a su mayor alza semanal desde marzo del 2018, por las expectativas de un recorte de tasas en los Estados Unidos y la inquietud sobre las tensiones comerciales, que alimentaban el apetito por activos menos riesgosos.

El oro al contado cotizó casi sin cambios en el inicio de la sesión, pero repuntó un 0.7% a US$ 1,343.71 por onza después de que se dieron a conocer datos de empleos de Estados Unidos peores de lo esperado. Los futuros del oro en EstadosUnidos cotizaban estables, con una baja de 0.2% a US$ 1,339.60.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se frenó bruscamente en mayo y los salarios crecieron menos de lo previsto, lo que sugiere que la pérdida de impulso en la actividad económica se traspasó al mercado laboral y podría aumentar la presión sobre la Reserva Federal (FED) para que baje sus tasas de interés este año.

"Hemos tenido un movimiento al alza esta semana, pero estamos avanzando hacia niveles en que el mercado tendrá dificultades para llegar mucho más arriba", dijo Warren Patterson, analista de ING.

El oro ha subido en un corto período de tiempo con un alza acumulada de cerca de 2.3% esta semana.

Estados Unidos y México concluyeron su segundo día de negociaciones comerciales y de inmigración el jueves con un tono que fue leído con optimismo por los mercados. Sin embargo, no está claro si los compromisos de México para detener la inmigración serán suficientes para persuadir a Washington de posponer la aplicación de aranceles.

Los precios del oro suelen subir en tiempos de incertidumbre geopolítica.

Entre otros metales, la plata subía 0.4% a US$ 14.91 por onza, en camino a su mayor alza semanal desde fines de enero. El platino bajaba 0.2% a US$ 801.40 por onza y el paladio retrocedía 0.2% a US$ 1,348.65 por onza.