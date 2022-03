El oro buscaba una dirección el jueves, ya que el apoyo de la demanda para refugio por la invasión rusa de Ucrania era contrarrestada por las señales de que las autoridades de la Reserva Federal podrían ser más agresivas a la hora de controlar la inflación.

El oro al contado subía un 0.1%, a US$ 1,945.56 por onza, a las 1026 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US 1,943.10.

“La subida del oro está muy limitada por el sesgo agresivo de la Fed hacia la subida de tasas, aunque el metal precioso sigue bien respaldado por el persistente temor a las repercusiones globales de la guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

El oro es muy sensible a la subida de las tasas de interés, que eleva el coste de oportunidad de tener lingotes.

La semana pasada, el banco central estadounidense subió el costo de los préstamos en 25 puntos básicos, decepcionando a sectores del mercado que habían previsto un alza mayor. Desde entonces, responsables de la política monetaria de la Fed han abogado por un enfoque más agresivo para reducir la inflación.

La postura de un mayor endurecimiento monetario ha impulsado al dólar y al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, al tiempo que ha presionado al oro, que no paga intereses.

Con el aumento de los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes, “el oro podría atraer a más pretendientes que se aferren al metal precioso como refugio y cobertura contra la inflación, especialmente si los riesgos de estanflación se amplifican en el corto plazo”, dijo Tan.

En otros metales preciosos, la plata al contado cotizaba estable a US 25.07 por onza; el platino caía un 0.8%, a US 1,012.49; y el paladio bajaba un 0.3%, a US 2,504.70.

