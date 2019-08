El oro cotizaba casi estable el martes tras tocar un máximo en seis años como consecuencia de la agudización de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que hizo que los inversores se volcaran por los activos de refugio.

El oro al contado caía un 0.1% a US$ 1,462.17 la onza a las 09:51 GMT tras alcanzar un pico desde mayo del 2013 de US$ 1,474.81. Los precios habían subido hasta un 2% en la rueda previa. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,474.10.

"Todo se reduce a la situación entre Estados Unidos y China y cómo se desarrollará. Por ahora, los inversores están modificando sus expectativas sobre cuándo se logrará un acuerdo y muchos no esperan que suceda en el corto plazo", dijo Sergey Raevskiy, analista de SP Angel.

"La gente está reequilibrando sus carteras a favor de bonos, oro, yen japonés, franco suizo y los refugios habituales".

La liquidación en los mercados bursátiles se mantuvo después de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijera el lunes que el gobierno de Estados Unidos determinó que China está manipulando su moneda y que trabajará con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la competencia desleal de Beijing.

En tanto, el banco Goldman Sachs dijo que ya no espera que Estados Unidos y China acuerden una tregua para poner fin a su disputa comercial antes de las elecciones presidenciales de 2020, citando "una línea más dura" de parte de los líderes políticos de las economías más grandes del mundo.

El economista jefe del banco, Jan Hatzius, escribió que espera que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) reduzca las tasas de interés dos veces más este año. Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes.

El dólar también respaldaba al oro, al caer a un mínimo de dos semanas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a mayor plazo registraron su mayor desplome en 14 meses.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.2% a US$ 16.36 la zona, el platino subía un 0.3% a US$ 855.12 y el paladio ganaba un 1.6% a US$ 1,437.19.