Oro cierra estable en medio de debilidad del dólar y tensiones entre EE.UU. e Irán

El oro cotizó estable este lunes, manteniéndose por sobre un mínimo de cuatro meses alcanzado en la sesión anterior, respaldado por la debilidad del dólar y en una jornada en la que Estados Unidos anunció que aumentará las restricciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán.

El oro al contado subió un leve 0.1% a US$ 1,275.62 por onza a las 17:47 GMT. El jueves alcanzó los US$ 1,270.63, su nivel más bajo desde el 27 de diciembre de 2018. El viernes los mercados permanecieron cerrados.

Mientras, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio ganaron un 0.1% a US$ 1,277.60 la onza.

Estados Unidos “ha tomado una agresiva medida al no extender las exenciones (a sanciones). Hay riesgos geopolíticos y algo de demanda de refugio seguro” para el oro, dijo Bob Haberkorn, estratega de mercado senior de RJO Futures.

Un dólar más débil y acciones también a la defensiva respaldaban al lingote, agregó.

El petróleo superó hoy los US$ 74 dólares el barril, el mayor nivel desde noviembre, tras el anuncio de Estados Unidos de mayores sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán.

Wall Street caía, presionado por acciones de tecnología, lo que ayudaba a la búsqueda de seguridad del oro. El dólar perdía un 0.2%, abaratando el costo del lingote para inversores con otras monedas.

En otros metales, la plata subió un 0.6% a US$ 15.02 por onza, el platino cayó un 0.8% a US$ 893.50 por onza y el paladio perdió un 2.8% a US$ 1,382.18 por onza en una jornada en la que llegó a subir hasta US$ 1,429.91, un pico en más de dos semanas.