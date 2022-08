El oro caía alrededor de un 1.5% el lunes, ya que la apreciación del dólar y los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos reducían el atractivo del lingote, mientras que otro intento fallido de mantenerse por encima del nivel psicológico clave de US$ 1,800 ejercía más presión.

El oro al contado caía a US$ 1,773,85 por onza a las 1143 GMT, luego de alcanzar un mínimo no visto desde el 8 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 1.5%, a US$ 1,789.

“La recuperación del dólar es una de las principales razones de la caída de los precios del oro hoy. El metal se ha topado repetidamente con la resistencia de los 1.800 dólares y ahora está siendo empujado hacia atrás”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.

“Aunque eso no significa necesariamente que haya tocado techo y todo sea cuesta abajo a partir de aquí, la toma de ganancias inicial podría hacer que se corrigiera un poco”.

El dólar estadounidense subía un 0.6% después de que una nueva tanda de datos chinos decepcionantes aumentó la preocupación por una recesión mundial.

El oro también está luchando por brillar en medio de las preocupaciones sobre la demanda física de China ante la desaceleración del crecimiento económico, dijo Lukman Otunuga, analista de mercado senior de FXTM. El país es el mayor consumidor de oro del mundo.

Los inversores se mantenían cautelosos a la espera de las minutas de la reunión de julio de la Fed, que se publicarán el 17 de agosto.

Dependiendo de cómo reaccionen los mercados a las últimas minutas de la Fed, un descenso a US$ 1,770 podría abrir las puertas a los US$ 1,740, añadió Otunuga de FXTM. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos reduce el atractivo de los lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2.7%, a US$ 20.24 por onza, el platino bajaba más de un 3%, a US$ 932.96, y el paladio perdía un 2.1%, a US$ 2,174.76.

