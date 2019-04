Oro cae por alivio de preocupaciones sobre crecimiento de las grandes economías

El oro caía el martes hasta cerca del mínimo de más de una semana tocado en la víspera, ya que los positivos datos económicos procedentes de las grandes economías aumentaban el apetito por el riesgo, suavizando la demanda por la seguridad del lingote.

El oro al contado perdía un 0.4%, a US$1,282.51 la onza, a las 09:37 GMT. El lunes, los precios bajaron hasta US$1,281.96, su cota más reducida desde el 4 de abril.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.4%, a US$ 1,286.40 .

China reportó cifras de crédito y exportaciones mejores de lo esperado la semana pasada, que aliviaron las preocupaciones sobre el ritmo del crecimiento económico. Los datos de empleo de Estados Unidos también calmaron los temores a que la mayor economía mundial esté perdiendo impulso.

Asimismo, analistas dijeron que la positivas noticias procedentes de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, así como la ausencia de grandes asuntos geopolíticos restaban algo de brillo al lingote.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.4%, a US$ 14.93 la onza, tras tocar su mínimo desde el 26 de diciembre, a US$ 14.81, en la víspera. El platino al contado ganaba un 0.2%, a US$ 886.83 ; y el paladio sumaba un 0.5%, a US$ 1,368.44.