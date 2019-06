Oro avanza a máximos de 2019 por expectativas de recorte de tasas de la FED

Los precios del oro subían este jueves, cerca de sus niveles más altos este año, debido al aumento de las expectativas de que la Reserva Federal (FED) recortará las tasas de interés en Estados Unidos, aun con tomas de ganancias que se producían tras el reciente repunte del metal precioso.

A las 1100 GMT, el oro al contado ganaba un 0.53% a US$ 1,336.83 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían 0.6% a US$ 1,341 por onza.

"La fortaleza del oro ciertamente se basa en el rápido cambio en la perspectiva del mercado sobre la agresividad con que la FED recortará las tasas en los próximos meses", dijo Ole Hansen, estratega de materias primas de Saxo Bank.

Tras suspender una campaña de ajuste monetario de tres años a principios de 2019, se prevé que la FED baje los costos del crédito, especialmente después de que el jefe de la entidad, Jerome Powell, dijo que el banco central estará pendiente del impacto económico de los conflictos comerciales.

El oro, que no rinde intereses, ha aumentado alrededor de US$ 60 en una semana. El metal llegó el miércoles a US$ 1,343.86 antes de revertir de revertir el curso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con golpear a China con "al menos" otros US$ 300,000 millones en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto Beijing como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con Washington.

Respecto a otros metales, la plata ganaba un 1% a US$ 14.95 la onza. El paladio subía 0.9% a US$ 1,340 por onza y el platino trepaba un 1% a US$ 806.68 por onza.