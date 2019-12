Los precios del oro tocaban un pico de más de una semana el lunes, en un sesión con escaso volumen de operaciones antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo, mientras el dólar se depreciaba levemente y seguían pesando las incertidumbres en torno al acuerdo comercial interino entre Washington y Beijing.

A las 0800 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,482.61 la onza, tras alcanzar sus niveles más elevados desde el 12 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos trepaban un 0.4%, a US$ 1,486.10 la onza.

“Hay algunas mejoras cosméticas (en el comercio), pero no hay un acuerdo amplio. En segundo lugar, todo el mundo sabe que la Reserva Federal no va a subir pronto las tasas de interés, lo que hace al oro muy asequible”, dijo John Sharma, economista del National Australia Bank.

El oro, considerado una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y económica, se encamina a cerrar su mejor año desde 2010.

El lingote ha estado respaldado por las rebajas de tasas de destacados bancos centrales, con el telón de fondo de la prolongada guerra arancelaria y su impacto en la economía.

El dólar perdía un 0.1% frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando al oro para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, el paladio avanzaba un 0.7%, a US$ 1,868.77 la onza; la plata mejoraba un 1%, a US$ 17.36; y el platino ganaba un 1.1%, a US$ 918.59.