Oro se afirma por búsqueda de seguridad de inversores antes de reunión entre EE.UU. y China

Los precios del oro avanzaban este jueves ya que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China renovó el temor a una desaceleración global y llevó a los inversores a optar por activos de menor riesgo.

A las 0957 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,284.32 la onza, tras tocar el miércoles su máximo desde el 15 de abril, a US$ 1,291.39. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban también un 0.3% a US$ 1,285,20 la onza.

El lingote, junto al yen y los bonos del Tesoro estadounidense, son considerados como una inversión alternativa en tiempos de incertidumbre política y financiera. La divisa japonesa tocó un máximo de tres meses frente al dólar.

Los mercados están a la espera de los dos días de negociaciones que celebrarán Beijing y Washington, marcadas por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar los aranceles a bienes chinos por valor de US$ 200,000 millones el viernes.

Los temores comerciales provocaron una liquidación de las acciones y aumentaron la preocupación por una posible desaceleración a nivel mundial. Las acciones mundiales caían por cuarta jornada consecutiva el jueves.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.2% a US$ 14.81 la onza, el platino bajaba un 0.1% a US$ 855.39 y el paladio restaba un 1.5% a US$ 1,298.45, tras tocar su mínimo desde el 8 de enero más temprano en la sesión a US$ 1,292 la onza.