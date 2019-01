Oro abre al alza ante temores de una desaceleración económica global

Los precios del oro subían este martes desde los mínimos de varias semanas que se registraron en la víspera debido a temores por una desaceleración económica global, exacerbados por un recorte en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que llevaba a los inversores a refugiarse en el lingote.

En la apertura, el oro al contado ganaba un 0.27 % a US$ 1,282.99 por onza tras caer el lunes a US$ 1,276.31, precio mínimo desde el 28 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban con pocos cambios en US$ 1,282.80 la onza.

El FMI recortó el pasado lunes sus pronósticos para el crecimiento económico mundial en 2019 y 2020, mientras que China informó que su expansión de 2018 fue la más lenta en 28 años.

El oro se sostenía hoy pese al avance del dólar, al que los inversores también recurren como activo seguro.

Cabe señalar que el lingote se ha afirmado más de 10% desde los mínimos de un año y medio a los que cayó a mediados de agosto, lo que se debe principalmente a la turbulencia en los mercados bursátiles y a la depreciación del dólar.

Por su parte, el paladio caía un 1.14% a US$ 1,346 por onza. La plata ganaba un 0.46% a US$ 15.29 la onza y el paladio sumaba un 0.35% a US$ 793.76 por onza.