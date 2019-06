Operadores de turismo invirtieron US$ 561 millones bajo mecanismo de recuperación anticipada del IGV

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que desde el año 2007 a la fecha se han logrado inversiones en turismo por US$ 561.2 millones debido al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA IGV).

“El RERA IGV es una herramienta que promueve la inversión privada en diversos sectores, mediante la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV). En el sector turismo se aplica para nuevos proyectos orientados a la construcción de infraestructura hotelera y otros proyectos de inversión de carácter turístico tales como restaurantes, centros turísticos, centros termales, embarcaderos, entre otros”, explicó el viceministro de Turismo, José Vidal.

En ese sentido, señaló que desde el 2007, a través del RERA IGV en Lima Metropolitana se han ejecutado ocho proyectos. Además, se vienen ejecutando doce proyectos y cuatro se encuentran en proceso de acogimiento a dicho Régimen.

Adicionalmente, el Mincetur indica que existe interés de empresarios de Piura, Cusco, Ica, San Martín y Arequipa, en acceder a este beneficio, las cuales vienen recibiendo asistencia por el Mincetur.

“Es de suma importancia para el Mincetur fomentar más inversiones en turismo y que mejor con esta potente herramienta. A la fecha, cada proyecto acogido al RERA IGV ha generado más de 550 puestos de trabajo. Esto sin duda genera un impacto positivo en la economía local”, agregó el viceministro Vidal.

En lo que va del año 2019, el Mincetur indicó que ha logrado suscribir tres contratos de inversión por la suma de US$ 30.5 millones, en proyectos hoteleros ubicados en la ciudad de Lima, que sumaran a la mejora de la planta hotelera al 2021.



REQUISITOS PARA ACOGERSE AL RERA IGV