Economía







Pensionistas podrían no retirar aportes a ONP pese a ley del Congreso Magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, advierte que, dado que la ley de Presupuesto no prevé el desembolso de la ONP, no se podrían realizar las devoluciones autorizadas por ley.