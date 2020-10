El presidente del Congreso, Manuel Merino, indicó que luego que el Ejecutivo observara la autógrafa de ley que permitía el retiro de aportes a la ONP de hasta 1 UIT (S/ 4,300), dicha iniciativa legislativa se derivó a las cuatro comisiones -Defensa del Consumidor, Presupuesto, Trabajo y Economía- que tienen a cargo el proyecto y a la fecha no se ha debatido.

En ese sentido, Merino indicó que los presidentes de cada comisión deben agilizar el debate para recoger la propuesta que ha hecho el Ejecutivo o ir a la insistencia, como normalmente se lleva a cabo el trámite de un proyecto de ley.

“La semana pasada la Comisión del Consumidor ya aprobó la insistencia, la Comisión de Trabajo aún no tiene dictamen hasta el momento, al igual que la Comisión de Presupuesto, y la Comisión de Economía lo ha debatido la semana pasada y ayer que tenían sesión, no lo han puesto en agenda o no se ha debatido, han estado viendo el tema de la AFP”, sostuvo Merino en conferencia de prensa.

Merino de Lama indicó que, “el proyecto está ahí”, y que no es una decisión del presidente (del Congreso) que pueda ponerlo en agenda, sino de los voceros parlamentarios una vez definido en las comisiones del Parlamento.

"(El proyecto de) la ONP se podrá en debate en el Congreso cuando las comisiones determine”, continuó.

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los 5 errores más comunes que puedes cometer durante una entrevista laboral virtual