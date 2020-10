El presidente del Congreso, Manuel Merino, se mostró a favor de la elaboración de un solo dictamen que contemple la propuesta del Ejecutivo respecto al retiro de fondos de los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se recuerda, el Ejecutivo observó la propuesta del Congreso la cual permitía el retiro de aportes a la ONP de hasta 1 UIT (S/ 4,300) y fue derivado a cuatro comisiones: Defensa del Consumidor, Presupuesto, Trabajo y Economía.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el proyecto de ley 6114-2020/PE que propone que los afiliados con menos de 20 años de aportación también puedan acceder a una pensión de la ONP. En tal sentido, Merino indicó que la propuesta del Gobierno deberá ser evaluada en el Parlamento.

“Tengo entendido que el Ejecutivo ha hecho una propuesta y esa es la que se tiene que evaluar. Si es que esa propuesta, consecuentemente es posible llegar a un solo dictamen que supere los obstáculos y que dé los beneficios, en este caso, a los trabajadores de la ONP, yo creo que es de interés de la presidencia”, explicó Merino durante una conferencia de prensa.

En la víspera, la titular de la cartera, María Antonieta Alva, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso en donde indicó que el costo total de la propuesta del Gobierno asciende a S/ 13,609 millones, monto que es factible de manejarse fiscalmente de manera prudente y responsable.

Este miércoles a las 2:00 p.m. Alva continuará con la sustentación de este proyecto ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Pide agilidad

Merino precisó, además, que el proyecto de ley observado por Ejecutivo se encuentra en las cuatro comisiones mencionadas y a la fecha no se ha debatido. En ese sentido, indicó que los presidentes de cada comisión deben agilizar el debate para recoger la propuesta que ha hecho el Ejecutivo o ir a la insistencia, como normalmente se lleva a cabo el trámite de un proyecto de ley.

“La semana pasada la Comisión del Consumidor ya aprobó la insistencia, la Comisión de Trabajo aún no tiene dictamen hasta el momento, al igual que la Comisión de Presupuesto, y la Comisión de Economía lo ha debatido la semana pasada y ayer que tenían sesión, no lo han puesto en agenda o no se ha debatido, han estado viendo el tema de la AFP”, sostuvo Merino en conferencia de prensa.

Merino de Lama indicó que, “el proyecto está ahí”, y que no es una decisión del presidente (del Congreso) que pueda ponerlo en agenda, sino de los voceros parlamentarios una vez definido en las comisiones del Parlamento.