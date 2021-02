El Gobierno tomará la decisión de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la propuesta que alista el Congreso de la República en el tema de reforma de pensiones por considerarla inviable.

“En supuesto de que esta propuesta avance, la respuesta del estado peruano sería observarla . Y si el Congreso la promulga por insistencia, al día siguiente se derivará al Tribunal Constitucional para respetar la institucionalidad del país ” , dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza.

“El Estado tiene una presión tributaria baja, con la pandemia la situación fiscal se ha deteriorado. Por lo tanto, cualquier propuesta de reforma pensionaria que está basada en fondos estatales no va a ser realista”, añadió.

Mendoza cuestionó también al sector privado al considerar que las propuestas que han presentado priorizan solo el accionar del Estado en la administración de las pensiones.

“Algo apoyará el Estado, pero cuando el 85% o 90% tiene que venir del Estado, esa propuesta no tiene ningún futuro. En consecuencia, para tener una pensión digna hay que tener un aporte de ese nivel. A veces uno cree que cambiando las normas puede resolver un problema”, sostuvo.

El ministro consideró que el próximo Gobierno será quien finalmente tome la posta de liderar la reforma integral del sistema de pensiones, aunque el principal problema que afrontará será la recaudación de recursos para el pago a los jubilados.

“Necesitamos recursos y no lo tenemos, el Estado no tiene recursos para atender reformas como las que se están planteando (....) El Estado tiene muchas funciones y obligaciones, una de ellas es la parte pensionaria, pero no puede pretenderse resolver el sistema de fondos de pensiones volteando solo al Estado, claramente no es viable”, acotó en el webinar Los Sistemas de Pensiones: Sostenibilidad, Reforma y los Retiros Extraordinarios.