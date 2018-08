Un incremento que parece no importar. Los cambios en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) afectaron al precio de los vehículos, tal como se había previsto. Sin embargo, la compra de los peruanos, con un 13% más del costo habitual, no ha cambiado.

Conversamos con Camila Campuzano, Head of Sales de vehículos de OLX sobre este tema y los vehículos más vendidos en la región.

“A nivel Perú, por el tema del ISC, el precio de los vehículos ha subido. La medida ha impactado directamente en el precio final del vehículo en un 13%, generando cierto resentimiento y rechazo. Sin embargo, esto no impide que se compre uno, pero busca otro modelo más económico.”

Según Campuzano, a nivel Latinoamérica todavía existe el sentimiento de querer un auto como signo de superación. “Los peruanos queremos ese auto aunque el tráfico sea insostenible.”

En el reciente ranking vehicular elaborado por OLX se demostró que el 50% del mercado automotriz está centrado en Lima. Siguiéndole los pasos Arequipa con un 20% y Trujillo con un 10%. Siendo Toyota la marca principal del mercado tradicional digital.

“Toyota lidera la categoría, a nivel Lima hay tres modelos de esta marca que son principales como Corolla, Yaris y Hilux. Luego si entramos a Arequipa sucede algo distinto, el modelo que encabeza la lista es Daewoo Tico, Wolkswagen Gol y Toyota Yaris.”

Muy similar a Lima, en la tercera ciudad más representativa para OLX, Trujillo está el Toyota Corolla, Yaris y Tercel.

Finalmente, comentó que de enero a julio del 2018, a nivel Lima se han vendido más de 7 mil vehículos, que se traducen en US$ 60 mil millones de dólares. En Arequipa, más de 2 mil vehículos, que se traducen US$ 15 mil millones y en Trujillo, se han vendido más de 700 vehículos, se traduce como US$ 5 millones.