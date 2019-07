Oliva reclama a gobernadores por baja inversión: Solo han gastado 20% del presupuesto a junio

De todo el presupuesto público asignado a los gobiernos regionales para el año 2019, a junio sólo se ha registrado un avance de 20%, señaló hoy el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva , haciendo un llamado de atención a las autoridades regionales por este bajo nivel de ejecución.

Explicó que es importante cerrar la brecha de infraestructura y brindar los servicios básicos de educación y salud a la población, por lo que no se pueden dar el lujo de no ejecutar todo el presupuesto asignado. "Eso no es ser eficiente. Eso no es ser oportuno", dijo.

"El próximo año ojalá que a estas alturas no volvamos a decir que estamos ejecutando solalmente el 20%. Deberíamos estar ejecutando el doble de la inversión pública y para eso es muy importante la buena planificación que podamos hacer", dijo Oliva durante el 11° Gore Ejecutivo.

El ministro detalló que el año tiene doce meses y este año por primera vez se les asignó recursos desde el primer día del 2019 en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) e incluso se buscó acelerar la continuidad de inversiones con más de S/ 2 mil millones, sumado a otros S/ 500 millones asignados a través de la publicación de recientes decretos supremos. "Entonces el dinero está ahí, el problema es principalmente de gestión", aseguró Oliva.

En tal sentido, dijo que actualmente se está planificando el presupuesto público del año 2020, por lo que solicitó a los jefes de planeamiento y presupuesto de cada región realizar una buena planificación presupuestal para el próximo año.