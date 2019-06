Oliva: Hay que tratar de despolitizar el incremento de la remuneración mínima

Julio Lira

En marzo del año pasado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski -antes de renunciar a su cargo como mandatario- decidió subir el sueldo mínimo de S/ 850 a S/ 930. Si bien el ministro de Trabajo de ese momento, Javier Barreda, señaló que fue una medida "racional y técnicamente sustentable", lo cierto es que la decisión fue muy cuestionada.

Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló en entrevista con Gestión que un posible aumento de la remuneración mínima no debe ser "politizada" ni tampoco una medida de política económica.

El mes pasado se estuvo hablando sobre la posibilidad de elevar la remuneración mínima. ¿Eso se contempla a nivel del gobierno?

Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre una metodología de ajuste de la remuneración y después -sobre la base de esa metodología- tomar las medidas que se reflejan. Sobre eso no hay acuerdos.

En el pasado, existiendo una metodología, siempre había una decisión más política, como la de marzo del 2018. ¿Usted quiere que esta vez se respete y no se politice?

Esa es la idea, tratar de despolitizar esta medida.

Es decir, ¿qué no se tome una decisión en función de razones políticas?

Así es, pero tampoco debería ser una medida de política económica. “¿Quiero aumentar la demanda? Ya, sube el sueldo mínimo”. Eso no es recomendable porque los efectos de un aumento del sueldo mínimo son permanentes y la solución no es esa. La respuesta de la política no tendría que ser esa.

A nosotros nos parece que debemos tener una metodología y sobre la base de ello, hacerle caso e ir adecuando. (Si la revisión) es una vez al año o dos veces al año, eso nos lo dirá la metodología. Es una variable que hay que tomar en cuenta, sí, pero no debería ser una medida de política económica ni mucho menos vinculada a decisiones políticas.