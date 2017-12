Ni una ola de frío saca al gas de EE.UU. de sus problemas

Después de que una ola de frío glacial y un récord de demanda estacional no lograsen que se dispararan los futuros de gas natural en Estados Unidos, quedan pocas esperanzas de que lo consiga cualquier otra cosa en el futuro próximo.



En otras palabras, habrá que acostumbrarse a que el gas cotice en una franja estrecha, quizás durante años, gracias al exceso de oferta. Esto se debe a que los operadores están mirando más allá de los próximos 10 días y prevén un clima más ameno y que la producción vuelva a batir récords históricos, dijo Walter Zimmermann, jefe de analistas técnicos de ICAP Technical Analysis.



“Parece que el gas natural está condenado a cotizar en una franja de precios”, dijo Zimmermann el miércoles por la tarde, en entrevista desde la sede de Bloomberg en Nueva York. “El clima es una locura, es perfecto, realmente es extraordinario. Tiene que ser la mayor decepción del año para los alcistas”.



Este año, los precios del gas quedaron estancados en la franja de operaciones más estrecha de que se tenga registro desde que la Bolsa Mercantil de Nueva York lanzó sus contratos de futuros en 1990, a solo US$ 1,046 por millón de BTU.



Incluso después que una ola de frío llevó la demanda en los 48 estados de la porción continental de EE.UU. a picos estacionales récord esta semana, los futuros se mantuvieron por debajo de US$ 3.



El gas podría quedar atrapado en esas franjas de cotización muy estrechas durante varios años, en tanto los precios son ven sostenidos por un crecimiento de las exportaciones pero la abundancia de oferta les pone techo, dijo Zimmermann.



Los operadores alcistas tuvieron que afrontar por primera vez el hecho de que los productores pueden incorporar oferta nueva muy velozmente aprovechando una reserva de pozos perforados pero no completados, dijo.



En todo el país, esa reserva no utilizada de pozos de petróleo y gas en regiones productoras de shale saltó a 7,354 en noviembre, la mayor cantidad en datos del Gobierno que se remontan a 2014.



‘Exceso crónico de oferta’

“Para ser brutalmente sinceros, el gas natural es un mercado con un exceso crónico de oferta”, dijo Zimmermann.



Este problema fundamental del exceso de oferta convierte al gas estadounidense en un microcosmos de las materias primas en el mundo, señaló.



Todos los principales recursos —entre ellos el crudo, el cobre y los granos— presentan un exceso de oferta y todos pondrán a prueba los picos negativos de 2016, especialmente si trastabilla el avance de las acciones.



Zimmermann proyecta que las acciones se detendrán en el primer trimestre e incluso a partir de enero, lo cual bajaría los precios de las materias primas en general.



El período previo al momento en el que las acciones superarán a las materias primas es una “espada gigante de Damocles que pende sobre la energía”, dijo Zimmermann, en referencia a la metáfora mitológica de una amenaza inminente que pende sobre la cabeza de uno.