La ola de divisiones empresariales no da señales de un pronto final a la vista.

Empresas con un valor de mercado combinado de alrededor de US$1 billón están ejecutando planes para dividir sus negocios. Una de las mayores gestoras de inversiones institucionales del mundo y un gigante energético europeo son los últimos en unirse a la lista.

La canadiense Brookfield Asset Management Inc. dijo el jueves que está considerando escindir su división que invierte en nombre de instituciones. El patrimonio de la compañía separada se estima en US$100.000 millones. Naturgy Energy Group SA, la mayor distribuidora de gas natural de España, planea separar sus operaciones de infraestructura y energía en dos sociedades cotizadas.

La tendencia, aunque no es nueva, está tomando impulso a medida que los inversionistas presionan a los directores ejecutivos para generar valor y mejorar el gobierno corporativo mediante la simplificación de las estructuras comerciales. Algunas de las empresas más emblemáticas del mundo, incluidas General Electric Co., Johnson & Johnson y Toshiba Corp., han anunciado planes de división, alejándose del modelo de conglomerado.

La cantidad de empresas que están separando divisiones brinda una oportunidad única para las empresas enfocadas en adquisiciones. Firmas de capital privado podrían ir por la sección de salud del consumidor de GlaxoSmithKline Plc. En otras partes del Reino Unido, Informa Plc acordó esta semana vender el 85% de su división Pharma Intelligence a Warburg Pincus por 1.700 millones de libras (US$2.300 millones).

Blackstone Inc. y Carlyle Group Inc. están en conversaciones sobre una potencial asociación para ofertar por la farmacéutica suiza de medicamentos genéricos Novartis AG, lo que podría ser uno de los acuerdos de compra más grandes de la historia, informó Bloomberg News este mes. Bain Capital y CVC Capital Partners formaron un consorcio para estudiar una oferta por la división internacional de farmacias de Walgreens Boots Alliance Inc., que podría tener un valor de hasta 7.000 millones de libras.