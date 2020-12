Después de casi nueve meses de paralización, los vuelos comerciales a ciudades de Europa se retomarán desde el próximo 15 de diciembre, así lo anunció este viernes el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Eduardo González. De esa manera, los pasajeros podrán tomar un vuelo desde Perú y llegar a Madrid, Barcelona, París, Londres y Ámsterdam.

Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) señala que con el próximo reinicio de vuelos al ‘Viejo Continente’, Perú habrá retomado todos sus destinos como era antes de la pandemia, pero considera que se debe ir viendo cómo evoluciona la demanda para que el sector se vaya recuperando.

Añade que existirá un escenario importante en cuanto a los vuelos de conexión porque Europa tiene limitado el acceso a los americanos a excepción de Uruguay y Canadá, a menos que los viajes se realicen por trabajo, estudios, salud o se cuente con residencia en algún país de ese continente.

“Habrá un tráfico importante de vuelos de conexión para llegar a lugares más allá de Europa. Por ese lado, habrá una regularización de esa demanda, no a los niveles previos de la pandemia, pero con miras a la recuperación del sector. Lo más importante en este escenario es haber eliminado el requisito de las aprobaciones previas para vuelos especiales, aquellos que tenían que pasar por cancillería”, dijo a Gestión.pe.

Del mismo modo, señala que es probable que existan promociones para estimular la demanda y el sector, el cual se recuperaría en los próximos años. “Para otros destinos que están operando existen ofertas bastante importantes y en Europa podría ocurrir algo similar”, dictó.

En cuanto a la oferta, habrá un incremento importante hacia el público por el aumento de destinos y la llegada de la denominada temporada alta, la cual será diferente a años anteriores debido al actual contexto. No obstante, estarán sujetas a la capacidad de vuelos del aeropuerto.

En tiempos previos a la pandemia había 36 vuelos por hora en el Jorge Chávez, entre entradas y salidas. Hoy la capacidad es de 18. Ante ello, AETAI busca que esta cifra se aumente en 22 porque llegará un momento en el cual se llegará a un tope.

“La demanda puede crecer, pero va haber un limitante. Por eso, estamos trabajando la flexibilidad necesaria para absorber esta demanda”, advierte Gutiérrez.

Finalmente, manifestó que están pidiendo al Ministerio de Salud (Minsa) revisar la exigencia del protector facial para llegar al Perú porque genera un problema operativo en las aerolíneas.

“Para salir del país no hay problema porque se compra, pero en el ingreso, los pasajeros que llegan no tienen la posibilidad de comprarlos, porque otros países no piden este requisito. Para vuelos nacionales no hay problema, pero internacionales sí, tomando en cuenta que el riesgo de contagio dentro de una aeronave es casi nulo”, opinó.

En cuanto al reinicio de vuelos a Europa, confía que inicien el 15 de diciembre, porque las aerolíneas han estado operando en los denominados especiales, aquellos en los que se solicitaba un permiso en las Embajadas para viajar.