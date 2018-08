En octubre se publica proyecto de reglamento con efectos del cambio climático en inversiones

A cuatro meses de la emisión de la ley de cambio climático, se registra un 50% de avance del reglamento de la norma, cuya propuesta deberá emitirse en octubre próximo. Así lo adelantó a Gestión.pe la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente (Minam), Rosa Morales Saravia.

"La propuesta de reglamento, que luego será expuesta a consulta pública, tiene un avance de 50%. Lo que hemos hecho a la fecha es empezar por hacer reuniones públicas abiertas para discutir cada uno de sus cinco ejes claves", detalló la funcionaria.

En esa línea, agregó que ya se han organizado también reuniones por tipo de actor, por ejemplo, con la sociedad civil, la academia y el sector público. "Ahora se vienen las reuniones macro regionales – por ejemplo – hoy están en Huancavelica", explicó.

En el caso particular de los pueblos indígenas, que tienen un régimen legal específico, precisó que se ha diseñado una metodología para recoger sus aportes, que no reemplaza el desarrollo de una consulta previa. " Una vez que se tenga el documento (de propuesta de reglamento de la Ley de Cambio Climático ) se determinará si deberá pasar o no por consulta previa ", aclaró.

Esto se decidirá en octubre próximo, cuando se tenga listo la propuesta de reglamento completa. Una de las novedades de esta ordenanza es la inclusión de la variable de vulnerabilidad, con el que se busca que los proyectos de inversión público y privada incorporen los efectos del cambio climático en su diseño .

"Aquí no se trata de tener las cosas más rígidas (en relación a los estudios ambientales), en absoluto. De lo que se trata es tener la seguridad de que una infraestructura o una inversión (pública o privada) es vulnerable a los impactos adversos de eventos extremos del clima, por lo que hay que considerarlo", manifestó.

Agregó que si estos efectos se toman en cuenta - por ejemplo - en el tendido de puentes o en la construcción de colegios, hospitales, entre otras obras, los costos se minimizarían y la presencia de sobrecostos simplemente no existirían.

"La pregunta es si ¿queremos asumir costos en el futuro? ¿quién los quiere asumir? ¿cómo lo quieren asumir? O queremos minimizar esos costos. Entonces, desde hace mucho tiempo – incluso desde el SNIP – se trabajaron metodologías para incluir en el diseño de la inversión cómo es que está es afectada o no por eventos extremos climáticos", anotó.

Añadió que si bien existen métodos que ayudan a identificar los efectos del cambio climático en los proyectos de inversión, se necesita de información .

"El invierte.pe ya indica que se debe considerar los riesgos en un contexto de cambio climático, pero la pregunta es ¿se va contar con información para identificar estos riesgos? Esta discusión todavía no está resuelta y está en pleno proceso de elaboración. El sentido de todo esto es contar con inversiones más resilentes", argumentó tras su participación en el primer taller para coordinadores nacionales del Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía de la UE.