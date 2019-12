En Perú, si bien la tasa de natalidad comienza a disminuir y la de mortalidad sigue retrocediendo, la población aún crece. Pero esta población, al igual que en el resto de América Latina, está envejeciendo rápidamente.

En un contexto de cambios no solo demográficos, los sistemas de pensiones existentes en la región enfrentan un gran desafío para financiar de forma sostenible la jubilación de su población anciana, según una investigación realizada por la Sociedad de Actuarios (SOA, por sus siglas en inglés) y Limra Loma Secure Retirement Institute.

El estudio, titulado “Jubilación en Latinoamérica”, está basado en encuestas a trabajadores jóvenes (30 a 45 años), prejubilados (46 a 60 años) y jubilados (más de 60 años) en seis países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).

La SOA es la organización profesional actuarial más grande del mundo, con más de 30,000 actuarios como miembros, mientras que Limra es una asociación internacional con sede en EE.UU., que realiza investigaciones para mejorar la jubilación.

Estilo de vida

Los datos muestran que 65.4% de la población peruana confía en que será capaz de tener el estilo de vida deseado en la etapa de jubilación, un optimismo que solo es superado por los mexicanos (74.3%) y colombianos (69.7%).

Sin embargo, un porcentaje menor, el 42.4%, considera que dispone de ahorros suficientes para toda su vejez.

Según el sondeo (de respuesta múltiple), el 85.5% de los peruanos espera recibir ingresos durante su jubilación provenientes de su ahorro personal e inversiones.

Otra fuente de ingresos a la que confían acceder los jubilados es el trabajo a tiempo completo o parcial. Ocho de cada 10 (79.4%) de la población del Perú prevén generar ingresos por trabajo tras jubilarse.

Cachuelos

“La gente cree que va a poder encontrar empleo hasta los 85 años de vida, pero cuando hemos hecho encuestas a grupos de mayores de 70 años claramente los trabajos que consigue una minoría son cachuelos, con ingresos muy bajos y que son una protección muy precaria para la vejez”, comentó a Gestión Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg).

El 73.2% también estima recibir ingresos del sistema de pensiones, tanto público (ONP) como privado (AFP).

Al ser consultados sobre las opciones para generar ingresos en su jubilación a partir de los ahorros acumulados, hay una preferencia de los encuestados por productos financieros que brinden flujos garantizados de por vida. En el Perú, hay un 31% que prefiere una opción que permita hacer retiros solo de los intereses y dividendos, pero sin tocar el capital ahorrado.

Inmuebles

Invertir el ahorro para la jubilación en inmuebles y con ello generar renta de alquiler es un modo usual de conseguir ingresos, dice el estudio. Los colombianos (51.5%) y, en segundo lugar, los peruanos (44.4%) son los que más se inclinan por esta alternativa para solventar los gastos en su vejez.

Morón refirió que tener una vivienda para alquilar no asegura un ingreso cierto durante toda la vejez. “Va a haber momentos en los que tienes un buen inquilino que te paga puntual, y otros en los que no o en los que nadie te alquila”, dijo. “La gente no termina de entender el valor de tener un ingreso cierto en la figura de una pensión”, agregó.

No tienen plan

En la región, el 70% de los encuestados no tienen un plan formal por escrito para administrar los ingresos, los activos y los gastos durante la jubilación. En el Perú, se supera ese porcentaje. Morón advirtió que en el país no existe ningún actor del sistema financiero que cumpla el rol de ayudar a las personas en su planificación financiera durante toda su vida.

La brecha prevista por las personas entre el fondo de jubilación cuando cumplan 60 años y el que necesitan para llevar una vida de jubilados cómoda es particularmente alta entre los trabajadores de Brasil, México y Perú, según el informe.

El 33% espera heredar patrimonio de padres

Casi el 30% de los hogares latinoamericanos asumen la responsabilidad financiera de los padres, suegros y hermanos, según el estudio Jubilación en Latinoamérica de la Asociación de Actuarios y Limra.

Incluso las tasas de tal dependencia son particularmente altas en Perú y Colombia. Por ejemplo, en el 28% de hogares peruanos los padres son dependientes financieros. Pero también hay un 33% de la población que heredó o espera heredar el patrimonio de sus padres. Este porcentaje es el mayor de la región, según la investigación que incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Además, un 62.9% de los peruanos estaría dispuesto a comprar o planificar la compra de un producto financiero que proporcione una renta vitalicia garantizada. Los bancos son el canal que se consolida en la región como el preferido para comprar productos de jubilación.

Cifras

59%

DE PERUANOS prefiere producto de jubilación que otorgue renta con potencial de crecer con el mercado.

55%

DE ENCUESTADOS en Latinoamérica no trabaja con ningún profesional financiero que ayude en decisiones del hogar.