Obras de proyecto náutico en Pisco empezarían en cuarto trimestre Gonzalo Barandiarán indicó que los precios de los lotes en Paracas varían dependiendo de su ubicación y estado de habilitación. Cuando se tiene un terreno habilitado el precio se ubica en US$ 150 el metro cuadrado. En caso no estén habilitados sus precios van de US$ 1 a US$ 2 por metro cuadrado; y cuando estos comienzan a tener conexión de agua, el precio va de US$ 20 por metro cuadrado para arriba.