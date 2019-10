El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) presentó el último martes la lista actualizada de Productos Forestales Maderables, que es una guía explicativa para su identificación con fines de exportación. Con esta actualización de la lista publicada en el 2004, se reduce de 148 a 85 el número de productos maderables identificados, con sus respectivas partidas y subpartidas arancelarias.

Los 85 productos maderables han sido clasificados en seis grandes categorías: combustibles y residuos de madera; madera rolliza, escuadrada y en bruto; madera aserrada; láminas y tableros en base a madera; productos semielaborados; y otras manufacturas de madera.

En la nueva lista se reduce el número inicial de productos, y se varían algunos de sus nombres y descripciones, tras haberse detectado denominaciones antiguas, nombres que no guardaban relación con la terminología internacional vigente y el uso de diversos nombres vernaculares para un mismo producto. Los productos con mayores cambios en sus conceptos y definiciones fueron la madera rolliza, la madera aserrada y madera perfilada.

“Este catálogo actualiza una lista que tenía 15 años y define los productos para que los consumidores de la madera o los funcionarios que van a dar la autorización para que se exporte, cuenten con la información técnica disponible”, explica el director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzales-Zúñiga.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer, señaló que la guía debe ser utilizada como una herramienta que ayude a visualizar los productos forestales desde la necesidad de la industria.

“Con este trabajo vemos que las autoridades buscan conocer las condiciones y demandas y empiezan a direccionar sus actividades a impulsar la industria maderera”, manifestó.

Añadió que las exportaciones maderables crecieron 5% el 2018, al alcanzar los US$ 124 millones 688 mil, tras experimentar tres años consecutivos de caída. Sin embargo, recordó que todavía no se superan los US$ 219 millones alcanzados en el 2008.

Gonzales-Zúñiga sostuvo que la guía es una herramienta importante para optimizar el comercio internacional, no obstante, aclaró que esta no incide en el problema de la determinación de la legalidad del origen de la madera, en el que se estaría trabajando desde otros frentes.

“Con esta guía tú no declaras si es legal o no es legal la madera, porque para determinar el origen legal de la madera, tienes que seguir todo un procedimiento, en el que se consideran el título habilitante, la guía de transporte (que acompaña la madera) hasta la planta de transformación primaria y luego acreditar los requisitos que se piden desde la planta de transformación primaria hasta la planta de transformación secundaria”, explicó el funcionario.

Por otro lado, el director ejecutivo del Serfor también indicó que la industria maderera peruana tiene un importante mercado potencial dentro del país, y dijo esperar que en cuatro o cinco años la totalidad de la demanda de los colegios sea atendida con madera peruana mediante compras públicas.

En la actualización de la guía de Productos Forestales Maderables participaron también el programa Forest de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), los gobiernos regionales, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de la Producción (Produce).