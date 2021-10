Guido Bellido le dijo adiós a su cargo como primer ministro; ahora Mirtha Vásquez, quien fue presidenta del Congreso en la legislatura pasada, ocupará ese lugar. Si bien la mayoría de ministros y ministras se mantienen en sus cargos, hay siete nuevos ingresos. ¿Qué expectativas trae estos cambios en el lado económico? ¿Se espera una mejora en las expectativas económicas, que traiga mayor inversión y -sobre todo- empleo de calidad? Cuatro exministros y un viceministro dieron sus primeras impresiones frente a un nuevo Gabinete.

Alonso Segura, exministro de Economía

Lo que se ha dado es un cambio en los posiciones más cuestionadas del Gabinete, es positivo pero aún no se conoce el norte claro del Gobierno, y en el caso de los nuevos nombramientos queda pendiente conocer a quien hoy es el ministro de Energía y Minas.

Tienen que darse cuenta que no hay una estrategia de Gobierno, que aún no se presenta. Lo que veremos es cuánto impactará en las expectativas empresariales, que podría ser de manera moderada en parte económica. El Gobierno debe darse cuenta que estamos camino a una paralización de la economía y que ello no le serviría al Perú para la generación de empleo si es que no hay un cambio de chip.

El Gobierno es de izquierda, pero tiene que modernizarse, por lo menos con la decisión de hoy se bajará la tensión en el corto plazo y queda pendiente la ratificación de Julio Velarde en el BCR y los nuevos nombramientos, creo que eso ayudará, aunque no es suficiente.

David Tuesta, exministro de Economía y presidente del CPC

En estos dos meses, hemos tenido un Gabinete de confrontación, y esto no ayuda a tener la estabilidad necesaria para que la economía pueda funcionar adecuadamente. Uno esperaría que a partir de la renuncia del ex primer ministro, por lo menos haya un retorno a la sensatez, es decir, las formas tienen que mantenerse, respeto al capital privado que es socio del Estado desde hace varias décadas.

Hay que entender que el Gabinete que va a formar parte ahora seguirá teniendo una tendencia alejada del modelo económico, es lo que ha estado detrás del discurso de campaña del partido Perú Libre, y de quienes lo apoyan, pero esperemos que el diálogo y la concertación primen, que este nombramiento permita conducir mejor al país y que se estabilice el escenario financiero. Como mínimo, ahora se requieren señales claras; entender que sin confianza del sector privado no se puede dar un crecimiento vigoroso para el país.

Elena Conterno, exministra de la Producción y presidenta de IPAE

Es positiva la salida de Guido Bellido y la designación de Mirtha Vásquez, quien tiene credenciales democráticas. Bajo el liderazgo de la premier Vásquez, hay un mayor compromiso, ya que es una persona que cree en la libertad de prensa, en los elementos fundamentales de la democracia. Otra señal es Betssy Chávez, que forma parte del grupo de Perú Libre que es consecuente.

Lo principal es que el Gobierno esté enfocado en dar mejores servicios de salud y de educación. Una de las primera medidas que se espera es que ya no sigan Julián Palacín en Indecopi y Mario Carhuapoma en Essalud, son dos ejes importantes en el rol de la competencia y en el buen desempeño de los mercados; así como en el control de la pandemia. Además se espera que se publique la resolución del BCR. Esperamos una mayor apertura para escuchar a los empresarios como dijo el presidente Pedro Castillo.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Consultores

Creo que esto ayudará en el corto plazo a darle más coherencia al Ejecutivo porque los elementos más radicales han salido, como es el ala dura de Perú Libre, y las nuevas personas designadas -aunque no se les conoce- permiten darle un oxígeno al Gobierno y calmar las aguas en su relación con el Congreso.

Muchos de los problemas que se han dado es por la gobernabilidad, pero la nueva premier, quien ya ha estado en la presidencia del Parlamento, ha mostrado ponderación y mesura. En general, se tenderán puentes. De los nuevos perfiles, habría que ver lo del ministro de Energía y Minas; y por otro lado, el MEF continúa con Pedro Francke, que se fortalece, y eso le permite tener más respiro para el pedido de las facultades legislativas y lograr consensos. Ello ayuda a bajar pesimismo de expectativas empresariales. De otro lado, se espera que se relancen APP y conocer más del régimen tributario para minería y energía.

Carlos Casas, exviceministro de Economía

A primera vista, observando los cambios, uno diría que sale reforzada la posición del ministro de Economía, Pedro Francke, y los que estaban en el grupo de ministros afines. El señor Guido Bellido generaba con sus declaraciones incertidumbre y zozobra. Ahora veo algunos perfiles más técnicos. Creo que se está apostando en eliminar la incertidumbre porque antes teníamos estos anuncios salidos de un tuit, como el tema de Camisea.

Entonces, la primera ministra y los ministros, con un perfil más técnico, podrían reducir el ruido político que había, obviamente, esto mirando el punto de partida, aún hay que ver su desempeño. La inversión es una forma de generar empleos decentes y que se mantengan en el tiempo, y también amplía la capacidad productiva, pero está relacionada con la confianza. Entonces, con menor incertidumbre y construir confianza podemos apuntar a crecimiento económico y empleo.