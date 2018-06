Con nuevo fondo darán créditos a mipymes por S/ 5,200 millones desde julio

Impulsar el acceso al crédito para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) es una de las apuestas más fuertes que tiene el Gobierno.

Con ese fin creó el Fondo Crecer, que permitirá a las instituciones financieras otorgar créditos a las mipymes hasta por S/ 5,200 millones.

Y es que del Fondo Crecer, que en total cuenta con S/ 1,100 millones, se asignarán S/ 600 millones para los programas de garantía de Cofide, los que serán apalancados hasta ocho veces y generarán S/ 4,800 millones de liquidez para que las entidades puedan financiar a estas empresas, dijo Pedro Grados, gerente general de Cofide.

Otros S/ 400 millones serán para financiamiento directo que dará el banco de inversión a la entidad financiera, añadió. Precisó que la tasa a la que se presten estos recursos a cajas y otras instituciones tendrá que ser menor a la del Forpro para que funcione (incluso menor a 3%).

Grados estimó que desde julio funcionará dicho esquema, aunque condicionado a que se otorguen las facultades legislativas al Ejecutivo, y a que este pueda aprobar la creación de Crecer.

Dicho fondo consolidará los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las mypes (Forpro), Fondo de Garantía Empresarial (Fogem), Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fondemi) y del Fondo Mipyme, detalló el gerente de negocios de Cofide, José Vergara.

Ambos ejecutivos señalaron que el esquema actual de garantía no ha tenido éxito. Tan es así que de los US$ 685 millones en garantías acumuladas en estos cuatro fideicomisos, solo se han utilizado US$ 72 millones. Y es que estos programas de garantías tienen contratos muy conservadores, operatividad complicada, administración manual y sin coberturas automáticas, lo que no genera confianza entre las entidades financieras para que apuesten por esos fondos, advirtió Vergara.

“Tenemos que generar interés de las instituciones. Tienen que ver que eso vale, que reduce sus requerimientosde capital, que mejora los costos, que mejora el perfil crediticio y hasta puede liberar provisiones”, afirmó.

Tras ello, se podrá entrar a un esquema de subasta de garantías, similar al que hay en la banca de fomento mexicana, dijo.

Créditos a Mypes USI