Nuevo acceso al aeropuerto Jorge Chávez estará listo el 2019

El próximo año estará listo el puente temporal (Bailey) que conectará el aeropuerto internacional Jorge Chávez con la avenida Santa Rosa, lo que va a facilitar el acceso al circuito de playas de la Costanera, aliviando así al tráfico de las zonas aledañas al terminal aéreo con miras a los Juegos Panamericanos 2019.

Así lo explicó el director del Comité Organizador para los Juegos Panamericanos 2019, Alberto Siles.

“Está previsto para el próximo año (la instalación del puente temporal). Lo que se va a hacer es construir las bases para ponerlo, pero básicamente lo que hará es conectar al aeropuerto con las avenidas que ya están como Santa Rosa y la Costanera”, afirmó a Gestión.pe.

El propósito de esta infraestructura temporal, que estará listo antes de julio, es mejorar el tráfico de la avenida Elmer Faucett y a su vez ser una ruta de comunicación alterna para los jugadores que participen en los Juegos Panamericanos 2019 del aeropuerto hacia la Villa Panamericana y demás sedes deportivas.

"El aeropuerto tienes una salida que es por la avenida Faucett, pero para los Juegos Panamericanos vamos habilitar una salida a la avenida Santa Rosa. Esto lo vamos a poner el próximo año", remarcó.

Obras viales priorizadas se reducen a 13

​El ejecutivo también explicó que se han reducido de 16 a 13 el número de obras viales priorizadas para los Juegos Panamericanos 2019.

"Ya no son 16 las obras priorizadas, dado que tres de estas obras ya no se van a ejecutar como la Vía Expresa al Sur, que no va estar lista para la fecha de los Panamericanos, y dos obras viales relacionados con el Metropolitano en la zona norte de Lima, que ante la distribución de las sedes deportivas, ya no tendría un impacto mayor sobre el evento deportivo", detalló.

Así, de las ahora 13 obras viales priorizadas afirmó que ya se aprobó la transferencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de S/ 613 millones para el desarrollo de ocho obras viales.

"Corresponderá a la MML realizar el trámite respectivo ante el MEF para el uso efectivo de estas transferencias. Lo que tenemos conocimiento, de la parte de la comuna limeña, es que hay dos concursos convocados hace dos semanas (para el desarrollo de dos obras viales), mientras que de los otros proyectos viales, se están efectuando los trámites de aprobación de las adendas para sacar adelante los respectivos concursos", puntualizó.

¿Estarán listos las obras viales para los Panamericanos? Al respecto, Siles dijo que el próximo año deben estar listos las obras viales encargadas a la MML. "La Municipalidad de Lima debe concluir, entre enero y marzo de 2019, las obras viales que les corresponden a ellos de acuerdo a información remitida", explicó a Gestión.pe.

Por su parte, Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador, detalló que se está planeando el uso de la Línea 1 del Metro de Lima, como medio de transporte para que el público pueda participar de los eventos deportivos que se desarrollarán en las diversas sedes de los Panamericanos en la capital.