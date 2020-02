Se espera que nueve productos agropecuarios peruanos ingresen en el 2019 al mercado chino, el principal socio comercial peruano, una vez se superen los protocolos sanitarios, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Entre los productos que se exportarían al gigante asiático figuran la granada, la nuez de Brasil, fruta congelada (palta, mango y arándano), banana, fruta fresca y carnes de cerdo y equino, así ampliaríamos nuestra canasta exportadora y atenderíamos la demanda de ese importante mercado”, manifestó Mónica Chávez, gerenta del CCEX.

Perú, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ha logrado gestionar este acceso con las autoridades de ese país, con el cual tenemos suscrito un Tratado de Libre y Comercio.

A ese mercado se exportan 5,282 partidas siendo la mayoría de los sectores: minero, agrícola, maderas, químicos, textil entre otros.

En el caso de la granada nuestro país ha suscrito un memorando de entendimiento con las autoridades competentes en China para iniciar el procedimiento de ingreso. “Para este caso, el objetivo del acuerdo entre ambos mercados es poder validar el tratamiento de frío que aún continua en negociación”, precisó Chávez.

Asimismo, para el tema de la nuez de Brasil, fruta congelada (palta, mango y arándano), banana, fruta fresca y carnes de cerdo y equino, el Perú suscribió el acuerdo de colaboración sanitaria entre las autoridades del Senasa y la Administración General de Aduanas de la República Popular China (General Administration of Customs of China - GACC).

Cabe anotar que China es un mercado potencial con más de 1,300 millones de consumidores. A ese destino, las agroexportaciones no tradicionales al cierre de diciembre del 2019 sumaron un total de US$ 192 millones, representando un incremento de 14.93% comparado al año anterior, generando de esa manera una participación de 3.05% del agro no tradicional