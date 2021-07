Los mercados que pagan los mayores precios por la kiwicha peruana de exportación son Nueva Zelanda, Francia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que son también países donde estos envíos van en aumento, indicó Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Mientras que el precio promedio mundial de exportación de la kiwicha peruana se mantiene en unos US$ 3 por kilogramo, en Nueva Zelanda pagan US$ 5.17 por kg, en EAU US$ 3.97 y US$ 3.07 en Francia, de acuerdo con las cifras de exportaciones de los cuatro primeros meses del año. Estos mayores precios se deben a la escaza oferta del grano andino en dichos mercados, aunque también guardan relación con los costos logísticos de traslado. De acuerdo con las estimaciones del jefe del Idexcam, estos precios se mantendrán en lo que resta del año.

La kiwicha es uno de los alimentos que han ganado espacio a lo largo de la pandemia del COVID-19 debido a la revalorización de sus propiedades nutritivas. Por su alto contenido en calcio, fósforo y hierro, ciudadanos de diversas partes del mundo han empezado a demandarla en mayores volúmenes, para fortalecer su salud, señala Quiñones.

Por esta razón, en el 2020 los envíos de kiwicha en presentación de cereal crecieron 35.46% en volumen y 37.83% en valor, con respecto al 2019, al sumar 667 toneladas y US$ 1 millón 900 mil. Algunos de los países donde más crecieron en valor estos envíos fueron Japón (143%), Alemania (101%), Nueva Zelanda y Canadá.

En tanto, las ventas al exterior de kiwicha tostada (en hojuelas, canicas, bolitas, kiwicha reventada y cereal pop, entre otras presentaciones) ascendieron a 4.6 toneladas, lo que evidenció una caída de 31.59% con respecto al 2019. Sin embargo, los envíos de esta categoría sí crecieron en valor (+9.5%), al sumar US$ 21,514, debido a sus mayores precios. Finalmente, las exportaciones de kiwicha como polvo soluble (también conocida como kiwigen) crecieron 4.09% en valor y se contrajeron 3.91% en volumen, al consistir en 45 toneladas valorizadas en US$ 131 mil.

Entre enero y abril del presente año, los volúmenes de kiwicha exportadas apenas llegaron a 79.2 toneladas vendidas por US$ 210 mil. Sin embargo, Óscar Quiñones recuerda que los mayores volúmenes suelen exportarse en el segundo semestre del año, en especial en el periodo setiembre-diciembre. Según sus cálculos, los envíos de este año alcanzarán por lo menos a los del año pasado, pues se mantiene la elevada preocupación del público por su salud, que ha impulsado el consumo de estos cereales.

Por su parte, el presidente del Comité de Menestras y otros granos de la Asociación de Exportadores (ADEX), Gustavo Pereda, consideró que existe potencial para al menos duplicar las exportaciones de kiwicha en los próximos años. Para lograrlo, los productores deberían enfocarse en incrementar la productividad de sus cultivos, lo que les permitirá reducir un poco los precios y volver más competitivo este cereal.

Quiñones señaló que los países con mayor potencial por aprovechar son Japón, Nueva Zelanda, Francia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). La mejor manera de hacerlo, sostuvo, es promocionar las presentaciones de kiwicha tostada, que facilitarán su acceso a panaderías, hoteles, entre otros canales de consumo.