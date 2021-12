El proceso de adjudicación directa para la continuación de las operaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) -que deberá devolver Azteca al Estado en la quincena de enero-, no ha incorporado la regulación que le permitiría mejorar la oferta del servicio de Internet respecto al que brinda actualmente.

Esta es la observación que hizo la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, que advirtió que en los términos de referencia para la adjudicación directa -que ha convocado Pronatel, ente adscrito al MTC- no se han incorporado los alcances del nuevo reglamento de la Ley de Banda Ancha.

Reglamento

Esta normativa, aprobada en la anterior gestión con apoyo del Banco Mundial, explicó, permite que todo operador de red dorsal (sean los actuales a cargo de concesiones regionales y la misma RDNFO) puedan ofrecer velocidades de Internet mucho mayores a las que, por ejemplo, fijó el contrato con Azteca.

Además, anotó, el reglamento permite la posibilidad de que estos operadores puedan negociar sus tarifas a propuesta de otros interesados en proveer el servicio, todo lo cual pasaría por la aprobación del regulador Osiptel.

Tarifa

Recordó que el contrato con Azteca estableció una tarifa fija de Internet a US$ 23 más IGV por megabit, medida de tráfico además que hoy resulta ya bastante reducida y no puede competir con velocidades y tarifas mucho menores que existen en el mercado.

Provisional

“Pero el reglamento no está (considerado) en los términos de referencia (de la adjudicación directa), cuando debería estar, pues no se puede seguir con el mismo esquema (de Azteca)”, anotó. Vale indicar que ayer terminó el plazo para que Pronatel reciba ofertas de empresas interesadas en asumir la referida operación provisional por tres años.

En Corto

Supervisor. La supervisión para evaluar las condiciones en que Azteca transfirió la RDNFO al Estado no ha pasado por un proceso de concurso, sino que fue asumida por el propio MTC (a través de Pronatel), advirtió Virginia Nakagawa. El que no se haya tercerizado esa función no garantiza que se haya podido supervisar los 322 nodos y equipos de esa red, señaló la especialista de Nakagawa Consultores Regulatorios.