El Gobierno de Argentina presentó el domingo una oferta mejorada que aumentó lo que percibirán los bonistas, acortó los plazos e hizo algunos cambios en otras áreas clave que se habían convertido en una fuente de tensión.

Dos fondos importantes como Gramercy Funds Management y Fintech Advisory, salieron en cuestión de horas a decir que respaldarían el acuerdo.

“Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que proporciona la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo”, dijeron los dos fondos en un comunicado conjunto.

Otros también fueron en principio optimistas, diciendo que las mejoras eran, con suerte, lo suficientemente cercanas a los deseos de los grandes fondos como para ganar su aprobación.

"Teniendo en cuenta todo lo que está atravesando el país, parece una oferta bastante buena", dijo Alejandro Hardziej, de Pala Asset Management (un acreedor), aunque agregó que algunos tenedores de bonos podrían haber preferido un "cupón de PIB" que paga más si el crecimiento económico mejora.

El Gobierno argentino comenzaría a pagar en un año en lugar de tres, y los pagos de cupones de los nuevos bonos, si bien comienzan en niveles bajos, podrían aumentar hasta alrededor del 5%.

"La brecha de valoración con las últimas propuestas de tenedores de bonos se ha reducido considerablemente", dijeron analistas del banco de inversión estadounidense Citi en una nota a los clientes.

Los analistas esperaban que una proporción "considerable" de acreedores que poseían los bonos de "intercambio" que fueron reestructurados la última vez que Argentina incumplió se adhieran al acuerdo, ya que el Gobierno evitó erosionar sus derechos legales.

Sin embargo, podría no haber una aceptación tan alta de aquellos acreedores con bonos vendidos bajo el anterior presidente del país, Mauricio Macri, ya que sus bonos de reemplazo se emitirían bajo términos que ofrecen menos protección legal.

Un acuerdo es clave para el gobierno del presidente Alberto Fernández, porque evitaría un enfrentamiento legal que bloquearía al país de los mercados internacionales de crédito.

Las conversaciones sobre la deuda habían progresado hasta alcanzar tensiones a mediados de junio, cuando los principales tenedores de bonos, liderados por BlackRock, Ashmore y Fidelity, criticaron al Gobierno por su falta de compromiso.

Ese grupo, que posee US$ 21,000 millones de los US$ 65,000 millones en bonos que se van a reestructurar, no dio aún una respuesta inmediata a la nueva oferta cuando fue consultado por Reuters.

"Hay una pequeña diferencia en lo que pedían", dijo Hardziej, cuya firma no forma parte de una alianza de acreedores. "Esperamos que ésta sea la última oferta y esperamos que funcione".

Según la consultora Consultatio Financial Services en Buenos Aires, la última oferta de Argentina resulta en promedio en 53.3 centavos por dólar, comparado con un promedio pedido por los grupos Ad Hoc y Exchange de 59.4 centavos y de 54.6 centavos ofrecidos por el Comité de Acreedores de Argentina (ACC).