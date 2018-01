Nueva ministra de Energía y Minas prevé nuevas medidas para que tarifa eléctrica no suba más

Ante la salida de Cayetana Aljovín del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para ocupar el puesto de Canciller, se confirmó que la viceministra de Energía, Angela Grossheim, será nombrada nueva ministra de Energía y Minas.

Previamente, Grossheim fue secretaria general en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nombrada por el ex ministro Alfredo Thorne.

En la remodelación del gabinete el martes, Cayetana Aljovin será nombrada como nueva ministra de Relaciones Exteriores, reemplazando a Ricardo Luna, quien abandonará el gabinete.

Kuczynski cambiará a 9 ministros en su gabinete de 19 miembros y mantendrá a la ministra de Finanzas, Claudia Cooper, según la lista del gobierno vista por Reuters.



¿Quién es la ministra?

En entrevista con Gestión, Ángela Grossheim, salió al frente de las críticas que hacen las empresas eléctricas al DS 343- 2017 que dictó el MEM en el sentido de que no resuelve las distorsiones en el mercado eléctrico.

Grossheim aseguró que dicha norma es solo una de diversas medidas que está estudiando ese sector, junto a otras entidades públicas, para lograr la meta final, que es que la tarifa no suba más para los usuarios regulados.



Vale recordar que el citado decreto supremo establece un nuevo esquema de declaración de los precios del gas natural para la generación térmica, y determina una fórmula que evita que las térmicas sigan declarando costo cero en el uso del citado combustible, pues esto es considerado como una de las principales distorsiones en el mercado eléctrico.

Antecedente

El cuestionamiento de parte de un sector de empresas eléctricas, entre distribuidoras y generadoras, apuntaba a que al establecer el MEM un precio piso mínimo para el incentivo para seguir subdeclarando ese precio e imponer un precio irrealmente bajo en la compra de la energía en el mercado libre.

MEM replica



Al respecto, la viceministra Grossheim subrayó que con esta norma no se está buscando favorecer a ninguna empresa, y que si existe un precio bajo en el mercado de corto plazo o spot (se habla de US$ 10 en promedio por MW.h), se debe a que persiste la conocida sobreoferta en la capacidad de generación eléctrica en el país.



Además, afirmó que el Gobierno no puede entrar al mercado a definir en forma arbitraria, mediante una norma, cuál es el costo marginal (precio de la energía en el mercado de corto plazo), pues este lo determinan la oferta y la demanda.

Sin embargo, refirió que, lo que se buscó con el mencionado DS (al poner un precio piso o mínimo a declarar por el uso del gas natural), es evitar que la prima RER (a pagar a plantas con recursos naturales no convencionales, como eólicas y solares) fuera mayor, y a la vez ayudar a que no baje el precio marginal (de corto plazo, en el mercado spot) a límites que afecten al usuario regulado.



En todo caso, la autoridad indicó que este DS estará vigente hasta junio próximo, pues a partir de ese mes se espera volver a emitir un nuevo dispositivo para mejorar el último, entre otras normativas para resolver las distorsiones en ese mercado, que se evalúan dictar en el seno de la comisión multisectorial que integran el MEM, Osinerg min y el COES, con la opinión de los sectores vinculados.



No obstante, reconoció que la entrada de nuevas plantas RER, pero a la vez de nuevas líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, de todas maneras tendrá, posiblemente, un efecto de incrementar en 0.7% las tarifas eléctricas entre enero y mayo del presente año.